Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşini silahla vurup kaçtı

GAZİANTEP'te H.B. (33) boşanma aşamasında olduğu eşi Bilge B.'yi (25) silahla vurup ağır yaraladı. Polis kaçan H.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Kahvelipınar Mahallesi'nde meydana geldi. H. B. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Bilge B. araç içerisinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Bilge B. araçtan inerek yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada eşi H.B. yanında bulunan silahla ateş açtı. 6 kurşundan 3'ü Bilge B.'nin boynuna, karnına ve bacağına isabet etti. Vaka dönüşü olay yerinden geçen ambulanstaki sağlık ekibi, Bilge B.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bilge B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheli H.B.'ya arıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı