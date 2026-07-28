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Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşini silahla vurup kaçtı

Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşini silahla vurup kaçtı
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Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşi Bilge B. ile araç içinde tartışan H.B., kadının araçtan inmesinin ardından ateş açarak boyun, karın ve bacak bölgelerine isabet eden 3 kurşunla ağır yaraladı. Olay yerinden geçen ambulanstaki sağlık ekibinin ilk müdahalesiyle hastaneye kaldırılan Bilge B.'nin durumu ağır. Kaçan şüpheli H.B.'yi yakalamak için polis çalışma başlattı.

GAZİANTEP'te H.B. (33) boşanma aşamasında olduğu eşi Bilge B.'yi (25) silahla vurup ağır yaraladı. Polis kaçan H.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Kahvelipınar Mahallesi'nde meydana geldi. H. B. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Bilge B. araç içerisinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Bilge B. araçtan inerek yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada eşi H.B. yanında bulunan silahla ateş açtı. 6 kurşundan 3'ü Bilge B.'nin boynuna, karnına ve bacağına isabet etti. Vaka dönüşü olay yerinden geçen ambulanstaki sağlık ekibi, Bilge B.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bilge B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheli H.B.'ya arıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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