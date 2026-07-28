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Göztepe, 900 bin Euro'ya transfer ettiği Juan'ı tarihi bir rakama sattı

Göztepe, 900 bin Euro'ya transfer ettiği Juan'ı tarihi bir rakama sattı
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Göztepe, golcü oyuncusu Juan Silva'yı, 15 milyon euro + bonuslar karşılığında CSKA Moskova'ya sattı. İzmir ekibi, Juan'ı 900 bin Euro'ya transfer etmişti.

  • Göztepe, Juan Silva'yı CSKA Moskova'ya 15 milyon euro artı bonuslar karşılığında sattı.
  • Göztepe, Juan'ı 2024-2025 sezonunda Southampton'dan kiralamış, ardından 900 bin euro karşılığında bonservisini almıştı.
  • Göztepe, daha önce de Romulo'yu Leipzig'e 20 milyon euro ve bonuslar karşılığında satmıştı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transferin gözdelerinden biri olan Brezilyalı golcü Juan Silva, Rusya'ya gitmeye hazırlanıyor. 

JUAN CSKA MOSKOVA'YA GİDİYOR

Rusya'nın köklü kulüplerinden CSKA Moskova, 24 yaşındaki futbolcu ve Göztepe ile her konuda anlaşma sağladı. Geçen sezonun devre arasında Fransız ekibi Lille'in 15 milyon Euro teklif ettiği Juan'ı satmayan Sport Republic şirketi, CSKA Moskovalı kurmaylarla uzun süren pazarlıkların sonucu el sıkıştı. Göztepe'nin Juan transferinden 15 milyon euro ve artı bonuslar alacağı kaydedildi. Slovenya kampında kafilede yer alan ancak sakatlanma riski nedeniyle özel maçlarda çok az süre alan Juan'ın teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla vedalaştığı da bildirildi.

900 BİN EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ 

Göztepe'ye 2024-2025 sezonunda İngiliz ekibi Southampton'dan kiralanan Juan, ertesi sezon 900 bin Euro karşılığında İzmir ekibinin bonservisli oyuncusu oldu. Juan'dan da yine büyük bir kar elde edecek Göztepe, geçen sene de diğer Brezilyalı golcüsü Romulo'yu Alman Leipzig'e 20 milyon Euro ve bonuslar karşılığında satmıştı. Juan Silva, Göztepe'deki ilk sezonunda 28 resmi maça çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİsmail oruç :

Göztepe her oyuncudan kâr ediyor, Ligi'nde ortalarında sezonu sorunsuz bitiriyor, büyük takımların transferlerin de her halde katakulli dönüyor ünlü aldıkları futbolcuların çoğu fos çıkıyor.

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