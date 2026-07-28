Haberler

Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm

Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu ile görüşmeden 2 saat önce çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Netanyahu'nun kendisini savaşın içinde tutmak istediğini ifade een Trump, İran'a da anlaşma çağrısı yaptı. Trump, "Anlaşmazlarsa geri döner ve işi bitiririz" diyerek yine tehditler savurdu.

  • Trump, Netanyahu'nun kendisini savaşta tutmak istediğini söyledi.
  • Trump, İran'ın anlaşma yapmaması halinde altyapısını vuracağını belirtti.
  • Trump, İran'ın nükleer silahtan uzak durma niyetini resmileştirmesi gerektiğini ifade etti.

Abd Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştireceği görüşmeden iki saat önce çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Netanyahu'nun kendisini savaşın içinde tutmaya çalıştığını vurgulayan Trump, İran'a masaya oturması için açık çağrıda bulunarak "Anlaşmazlarsa geri döner, işi bitiririz" ifadelerini kullandı.

"BIBI SAVAŞTA KALMAMI İSTİYOR"

Netanyahu ile yapacağı görüşme öncesinde konuşan Trump, İsrail'in askeri yönlendirmelerine ihtiyacı olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu Kazma Dağı’nı vurmamı istiyor çünkü savaşta kalmamı istiyor. Buna mecbur değilim. Bana ne yapmam gerektiğini söylemesi için Bibi’ye ihtiyacım yok. Bibi bunu sadece benim işin içinde kalmamı istediği için söylüyor."

İRAN'A ALTYAPI TEHDİDİ

Açıklamalarında İran yönetimine de net mesajlar gönderen Trump, bir anlaşmaya varılmaması durumunda uygulanacak askeri senaryoları sıraladı. Trump, "Anlaşmazlarsa tüm köprülerini bir saat içinde vururum. Sonra da tüm elektrik santrallerini bir gün içinde vururum. Ama ben oradaki 91 milyon insanı düşünüyorum." dedi.

"ANLAŞMA İÇİN ŞU AN İYİ BİR ZAMAN"

İran'ın nükleer silahlardan uzak durma niyetinde olduğunu ancak bunun resmiyete dökülmesi gerektiğini belirten Trump, sürecin tıkandığı noktada askeri seçeneğin masada olduğunu hatırlattı:

"İran temel olarak nükleer silah sahibi olmamayı kabul etti, ancak bunu resmen açıklaması da gerekiyor. İran’ın anlaşma yapması için şu an tam zamanı. Eğer anlaşmaya varmazlarsa geri döner ve işi bitiririz."

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap'taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap ve Haluk Levent için ilk sözler
Özel'den milletvekillerine talimat: Bu konuda espri bile yapmayın

Vekilleri toplayıp talimatı verdi: Bu konuda espri bile yapmayın

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor! Tatil yaptığı otelde yakalandı

Milletin parasını tatilde yiyorlar! Otel odasından alındı

Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

İran anlaşma yaptı da her zamanki gibi yine ihlal ettiniz. Hiç bir zaman bibinin dediklerinin dışına çıkmıyorsun ki.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk rest çekti: Sana ihtiyacım var, hiçbir yere gidemezsin

Okan Buruk rest çekti: Sana ihtiyacım var, hiçbir yere gidemezsin
Ne maç ama! Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Chelsea, Ufuk Talay'ın takımını 6-4 devirdi

Alonso'nun çalıştırdığı Chelsea, Ufuk Talay'ın takımını 6-4 devirdi
Hayko Cepkin, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: Gazetecilere küfür ve hakaret

Hayko Cepkin ifade için adliyede: Gazetecilere büyük ayıp
Samsunsporlu Holse MLS'e transfer oldu

Takımının yıldızı ABD'ye gönderdi!
Leao'dan Fenerbahçe için milyonların beklediği cevap geldi

Leao'dan milyonların beklediği cevap geldi
Binlerce kişiyi ilgilendiren emsal karar! Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi

Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi
CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi

CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi