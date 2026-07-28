Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm

Abd Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştireceği görüşmeden iki saat önce çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Netanyahu'nun kendisini savaşın içinde tutmaya çalıştığını vurgulayan Trump, İran'a masaya oturması için açık çağrıda bulunarak "Anlaşmazlarsa geri döner, işi bitiririz" ifadelerini kullandı.

"BIBI SAVAŞTA KALMAMI İSTİYOR"

Netanyahu ile yapacağı görüşme öncesinde konuşan Trump, İsrail'in askeri yönlendirmelerine ihtiyacı olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu Kazma Dağı’nı vurmamı istiyor çünkü savaşta kalmamı istiyor. Buna mecbur değilim. Bana ne yapmam gerektiğini söylemesi için Bibi’ye ihtiyacım yok. Bibi bunu sadece benim işin içinde kalmamı istediği için söylüyor."

İRAN'A ALTYAPI TEHDİDİ

Açıklamalarında İran yönetimine de net mesajlar gönderen Trump, bir anlaşmaya varılmaması durumunda uygulanacak askeri senaryoları sıraladı. Trump, "Anlaşmazlarsa tüm köprülerini bir saat içinde vururum. Sonra da tüm elektrik santrallerini bir gün içinde vururum. Ama ben oradaki 91 milyon insanı düşünüyorum." dedi.

"ANLAŞMA İÇİN ŞU AN İYİ BİR ZAMAN"

İran'ın nükleer silahlardan uzak durma niyetinde olduğunu ancak bunun resmiyete dökülmesi gerektiğini belirten Trump, sürecin tıkandığı noktada askeri seçeneğin masada olduğunu hatırlattı:

"İran temel olarak nükleer silah sahibi olmamayı kabul etti, ancak bunu resmen açıklaması da gerekiyor. İran’ın anlaşma yapması için şu an tam zamanı. Eğer anlaşmaya varmazlarsa geri döner ve işi bitiririz."