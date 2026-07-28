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CHP İstanbul'da deprem! Özgür Çelik ile birlikte istifa ettiler

CHP İstanbul'da deprem! Özgür Çelik ile birlikte istifa ettiler
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CHP İstanbul'da büyük istifa dalgası yaşandı. CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin görevden alıp ihraç istemiyle disipline sevk ettiği isimlerden Özgür Çelik'in yanı sıra 39 il yöneticisi ile 36 ilçe başkanı partiden istifa etti. İstifa eden isimlerin Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'ye geçmesi bekleniyor.

  • CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 39 il yöneticisi ve 36 ilçe başkanı ile birlikte CHP'den istifa etti.
  • İstifa edenlerin topluca Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'ye katılması bekleniyor.
  • Özgür Özel, Türkiye genelinde 200'ün üzerinde belediyenin Yeni Parti'ye katılacağını duyurdu.

CHP İstanbul'da, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa dönmesiyle il başkanlığı görevinden ayrılan Özgür Çelik, 39 il yöneticisi ile birlikte İstanbul’daki 36 ilçe başkanı istifa etti.

CHP İSTANBUL'DA BÜYÜK KOPUŞ

Özgür Özel'in 90 milletvekili ile birlikte CHP'den istifa edip Yeni Parti'yi kurmasının yankıları sürerken, CHP'den kopuşlar da devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemenin mutlak butlan kararıyla genel başkanlığa dönmesinin ardından İstanbul İl Başkanlığı görevinden alıp  ihraç istemiyle disipline sevk ettiği isimlerden Özgür Çelik beklenen hamleyi yaptı.

CHP'DEN İSTİFA ETTİLER

Özgür Çelik CHP'den istifa etti. Çelik ile birlikte 39 il yöneticisi ile 36 ilçe başkanı da CHP ile yollarını ayırdı. İstifa eden isimlerin topluca Yeni Parti'ye geçmesi bekleniyor.

Öte yandan önceki gün, parti rozetini takacak yerel yöneticilerle ilgili ilk kez net rakam açıklayan Özel, Türkiye genelinden dev bir katılım dalgasının başlayacağını duyurmuştu.

200’ÜN ÜZERİNDE BELEDİYE YENİ PARTİ'YE GEÇİYOR

Yarından itibaren büyük bir katılım sürecinin başlayacağını ilan eden Özgür Özel, Türkiye genelindeki belediye başkanlarının partiye geçiş iradesini şu sözlerle açıklamıştı: "Yarından itibaren 200’ün üzerinde belediye YeniParti’ye katılmak için ortaya irade koyacak."

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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıkayaburdurismail:

helal olsun

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Haber Yorumlarımevlut cetin:

Milletin yerel seçimlerden verdiği tepki oylarını kendi başarıları zannettiler Bir tarafları kalktı ilk seçimde boylarının ölçüsünü alırlar

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Haber Yorumlarıgy5by7m76s:

ne kadar önemli bir haber

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Haber Yorumlarıkayaburdurismail:

helal olsun adamlara

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Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

bunlar istifa etse nolur etmese nolur yeyici tayfası Kılıçdaroğlu yedirmez diye kaçıyorlar

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Haber Yorumlarımevlüt boz:

FETÖ hala aktif mecliste 2. Parti oldu bile.

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