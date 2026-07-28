Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık! Kadroda yer almayacak

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında oynayacağı Gornik Zabrze maçı öncesinde oyuncuların son durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

SIDIKI CHERIF KADRODA YOK

Fenerbahçe'de genç futbolcu Sidiki Cherif, gerçekleştirilen son antrenmanda yaşadığı ağrılar sebebiyle Gornik Zabrze karşılaşmasının kamp kadrosuna dahil edilmedi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Sidiki Cherif, son antrenmanda yaşadığı ağrılar nedeniyle kamp kadrosunda yer almamaktadır. Oyuncumuzun sağlık durumu sağlık heyetimiz tarafından yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

KANTE ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Öte yandan 2026 FIFA Dünya Kupası sonrası izin sürecini tamamlayan N'Golo Kante, bu sabah detaylı sağlık kontrollerinden geçti ve Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımla çalışmalara başladı.