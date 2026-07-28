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İlkay Gündoğan, Türk Milli Takımı'nı seçmeme sebebini açıkladı

İlkay Gündoğan, Türk Milli Takımı'nı seçmeme sebebini açıkladı Haber Videosunu İzle
İlkay Gündoğan, Türk Milli Takımı'nı seçmeme sebebini açıkladı
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Galatasaray'ın başarılı oyuncusu İlkay Gündoğan, Türk Milli Takımı'nı seçmeme nedeniyle ilgili açıklamalarda bulunarak "Almanya Milli Takımı’nı seçtim çünkü onlar çok daha ciddi davrandı. Almanya beni A Milli Takım kadrosuna çağırınca, Türkiye’den yetkililer beni U21 seçmelerine çağırdı. Direkt takıma değil, seçmelere çağrıldım. Almanya direkt A Milli Takım’a çağırmıştı. O yüzden Almanya Milli Takımı’nı seçtim'' dedi.

  • İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nı seçti çünkü Almanya kendisini A Milli Takım'a çağırırken Türkiye U21 seçmelerine çağırdı.
  • Galatasaray'a transferi, Leroy Sane'nin takıma katılmasıyla hızlandı ve Okan Buruk ile FaceTime görüşmesinin ertesi sabahı gerçekleşti.
  • İlkay Gündoğan, 2024-2025 sezonunda Galatasaray formasıyla 38 maçta 2 gol ve 5 asist kaydetti.

Galatasaray’ın tecrübeli yıldızı İlkay Gündoğan, Fanatik’e yaptığı açıklamalarda sarı-kırmızılı kulübe transfer süreci ve milli takım tercihine dair konuştu. Başarılı oyuncu, çok çarpıcı bir itirafta bulundu. 

''SANE GELİNCE İMZALAR HIZLANDI''

Manchester City ile 1 yıllık sözleşmesi olduğu dönemde Türkiye’den farklı teklifler aldığını belirten İlkay Gündoğan, Galatasaray transferinin son derece hızlı geliştiğini anlatarak "Amerika’daki kamptayken Leroy Sane beni ziyarete gelip Galatasaray’a imza attığını söyledi. Onun bu kararı benim transfer sürecimi belirgin şekilde hızlandırdı. Bir akşamüstü Okan Buruk ile FaceTime üzerinden detayları konuştuk. Ertesi sabah Galatasaray için uçaktaydım." dedi. 

TÜRKİYE'Yİ SEÇMEME NEDENİ

Milli takım tercihi sürecine değinen İlkay, kararın arkasındaki nedeni ''Almanya’da doğdum, büyüdüm. Almanya Milli Takımı’nı seçtim çünkü onlar çok daha ciddi davrandı. Almanya beni A Milli Takım kadrosuna çağırınca, Türkiye’den yetkililer beni U21 seçmelerine çağırdı. Direkt takıma değil, seçmelere çağrıldım. Almanya direkt A Milli Takım’a çağırmıştı. O yüzden Almanya Milli Takımı’nı seçtim. İki ülkeyi de çok seviyorum. Almanya’da doğdum, büyüdüm. Ama Türklüğümü, kökenimi çok seviyorum.'' ifadeleriyle açıkladı. 

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon sarı-kırmızılı takımda tüm kulvarlarda 38 maça çıkan İlkay Gündoğan, bu maçlarda 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Adam Haklı... Bizim futbolu yönetenlerin iş bilmezliği hala da öyleler.

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