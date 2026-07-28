Haberler

Ünlü futbolcu güpegündüz sokak ortasında silahla gasp edildi

Ünlü futbolcu güpegündüz sokak ortasında silahla gasp edildi Haber Videosunu İzle
Ünlü futbolcu güpegündüz sokak ortasında silahla gasp edildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika Ligi takımlarından Union SG forveti Mohammed Fuseini, sokak ortasında 5 kişi tarafından silahla gasp edildi. Oyuncunun bazı değerli eşyalarının çalındığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki Ganalı oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Belçika Ligi ekiplerinden Union Saint-Gilloise forması giyen Mohammed Fuseini, geride bıraktığımız gün dehşet dolu anlar yaşadı. 

SOKAK ORTASINDA SİLAHLA GASP EDİLDİ

Hollanda basınında yer alan haberlere göre; 24 yaşındaki Ganalı hücum oyuncusu, geride bıraktığımız gün sokak ortasında kimliği henüz belirlenemeyen 5 kişilik bir grubun silahlı saldırısına uğradı. Silah zoruyla durdurulan yetenekli futbolcunun, üzerindeki bazı değerli eşyalarının gasp edildiği belirtildi. 

SAĞLIK DURUMU İYİ

Saldırının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve önlem amaçlı hastaneye kaldırılan Fuseini’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekiplerinin olay yerinden kaçan 5 şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattığı ifade edildi. 

Şerife Güzel
Şerife Güzel
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap'taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap ve Haluk Levent için ilk sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlkay Gündoğan, Türk Milli Takımı'nı seçmeme sebebini açıkladı

Neden Türkiye'yi değil de Almanya'yı seçtiğini ilk kez açıkladı
Pedofili Olduğunu İfşa ettiği kocası tarafından öldürüldü

Pedofili Olduğunu İfşa ettiği kocası tarafından öldürüldü
Leao'dan Fenerbahçe için milyonların beklediği cevap geldi

Leao'dan milyonların beklediği cevap geldi
Paymix soruşturması tamamlandı: Dosyada neler var neler...İşte istenen cezalar

Paymix soruşturması tamamlandı: Dosyada neler var neler
Binlerce kişiyi ilgilendiren emsal karar! Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi

Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi
Bu 3 ilde yaşayanlara müjde! Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor

Bu 3 ilde yaşayanlara müjde! Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor
Konya'daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı

Herkes alacak cinayeti sanıyordu! Gerçek bambaşka çıktı