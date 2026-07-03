Adana elektrik kesintisi! 3-4 Temmuz Adana'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Adana elektrik kesintisi ve Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Toroslar Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 3 Temmuz günü Adana'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Adana'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Adana elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Adana'da elektrik kesintileri:

SEYHAN

Seyhan ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 19006, 19011, 19014, 19020, 19021, 19022, 19023, 19024, 19025, 19026, 19030, 19032, 19033, 19035, 19036, 19037, 19038, 19039, 19040, 19041, 19042, 19043, 19044, 19045, 19046, 19048, 19049, 19050, 19051, 19052, 19053, 19054, Eminağa, Manisalı Ali Bey, Nehiryolu, Okulyolu, 18058, 18068, 18080 ve 18081 cadde ve sokakları etkilenecektir.

Seyhan ilçesinde 4 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 14045, 14047, 14059, 14063, 14065, Ahmet Cevdet Yağ, Gülbahçesi, 13001, 13003, 13005 ve 13017 cadde ve sokakları etkilenecektir.

Seyhan ilçesinde 4 Temmuz 2026 tarihinde 10.30 ile 13.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 14014, 14019, 14021, 14022, 14023, 14025, 14026, 14027, 14028, 14029, 14030, 14031, 14032, 14033, 14034, 14035, 14037, 14039, 14041, 14042, 14043, 14044, 14045, 14049, 14051, 14053, 14055, 14057, 14059, 14061, 14069, 14224, 14228, Ahmet Cevdet Yağ, Obalar, Şehit Komando Binbaşı Mehmet Duman, 38022, 38032, 38034, 38038, 38040, 38042, 38044, 38074, Gülpınar, 37020, 37021, 37038, 37040, 37041, 37042, 37044, 37045, 37046, 37047, 37048, 37049, 37050, 37051, 37052, 37053, 37054, 37055, 37058, 37060, 37062, 37063, 37064, 37065, 37066, 37067, 37068, 37072, 37073, 37074, 37075, 37076, 37077, 37079, 37081, Meydan ve 39018 cadde ve sokakları etkilenecektir.

Seyhan ilçesinde 4 Temmuz 2026 tarihinde 12.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 14009, 14011, 14013, 14015, 14019, 14021, 14023, 14025, 14039, 14041, 14043, 14047, Ahmet Cevdet Yağ, Obalar, 38017, 38024, 38026, 38028, 38030, 38032, 38034, 38036, 38038, 38054, 38056, 38058, 38060, 38062, 38064, 38066, 38070, 38072, 38074, 38076, 38078, 38080, 38082, 38084, 38088, 38090, 38092, 38094, 38096, 38098, 38100, 38106, 38108, 38110, 38112, 38114, 38116, Gülpınar, 13001, 13003, 13007, 13009, 13011, 13063, 13065, 13069, 13071, 13073, 37001, 37002, 37003, 37004, 37006, 37008, 37009, 37010, 37011, 37021, 37022, 37024, 37025, 37026, 37028, 37029, 37030, 37031, 37032, 37033, 37034, 37035, 37036, 37037, 37038, 37039, 37041, 37043, 37044, 37045, 37059, 37060, 37061, 37062, 37068, 37069, 37070, 37071, 37076, 37079, 37080, Dumlupınar, Mirzaçelebi, 31028 ve 31051 cadde ve sokakları etkilenecektir.

Seyhan ilçesinde 4 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 13.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 47001, 47002, 47004, 47006, 47007, 47008, 47010, 47012, 47014, 47016, 47017, 47018, 47019, 47020, 47021, 47022, 47024, 47026, 47028, 47029, 47030, 47031, 47032, 47033, 47034, 47035, 47036, 47037, 47038, 47039, 47040, 47041, 47042, 47043, 47044, 47045, 47046, 47047, 47048, 47049, 47050, 47051, 47052, 47053, 47054, 47055, 47056, 47057, 47058, 47059, 47060, 47061, 47062, 47063, 47064, 47065, 47066, 47067, 47068, 47069, 47070, 47072, 47074, 47076, 47078, 47080, 47082, 47084, 47086, 47088, 47090, 47092, 47094, 47095, 47096, 47098, 47100, 47102, 47104, 47105, 47106, 47108, 47110, 47114, 47115, 47116, 47120, 47122, 47124, 47126, 47128, 47130, 47134, 47136, 47138, 47140, 47142, 47144, 47146, 47148, 47150, 47152, 47154, 47160, 47162, 47164, 47166, 47168, 47170, 47172, 47173, 47189, 47191, 47193 ve 47210 cadde ve sokakları etkilenecektir.

Seyhan ilçesinde 5 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 26011, 26012, 26016, 26017, 26018, 26019, 26021, 26022, 26023, 26024, 26026, 26027, Atatürk Evi, Kayalıbağ, Seyhan, 25004, 25006, 25008, 25016, 25022, 25024, 25026, 25028, 25030, 25032, 25034, 25036, 25038 ve Abidinpaşa cadde ve sokakları etkilenecektir.

Seyhan ilçesinde 5 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Kasım Gülek ve Mustafa Kemal Paşa cadde ve sokakları etkilenecektir.

Seyhan ilçesinde 5 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 13.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 46207, 46241, 46233, 46237, 46209 ve 46239 cadde ve sokakları etkilenecektir.

Seyhan ilçesinde 6 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 93002, 94001, 94009, 94015, 94017, 94019, 94023 ve Küme Çadır cadde ve sokakları etkilenecektir.

Seyhan ilçesinde 5 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 13.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 2. Sokak etkilenecektir.

Seyhan ilçesinde 5 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 11.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 44346. Sokak etkilenecektir.

Seyhan ilçesinde 5 Temmuz 2026 tarihinde 14.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Fatma Esma Nayman Caddesi etkilenecektir.

Seyhan ilçesinde 5 Temmuz 2026 tarihinde 14.30 ile 16.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 44346. Sokak etkilenecektir.

Seyhan ilçesinde 5 Temmuz 2026 tarihinde 11.30 ile 13.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 44140, 44148, 44160, 44166, 44168, 44176, 44264, 44352 ve 44382 cadde ve sokakları etkilenecektir.

Seyhan ilçesinde 5 Temmuz 2026 tarihinde 15.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 46021, 46031, 46033 ve 46035 cadde ve sokakları etkilenecektir.

Seyhan ilçesinde 5 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 14.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 46065. Sokak etkilenecektir.

Seyhan ilçesinde 6 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 45001, 45033, 45077, 45085, 45089, 45093, 45094, 45097, 45101, 45105, 45107, 45109, 45119, 45121, 45123, 45125, 45127, 45129, 45133, 45135, 45137, 45139, 45141, 45143, 45145, 45151, 45153, 45155, 45157, 45159, 45161, 45166, 45168 ve Turhan Cemal Beriker cadde ve sokakları etkilenecektir.

Seyhan ilçesinde 6 Temmuz 2026 tarihinde 10.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 45167, 45143, 45149, 45147 ve 45151 cadde ve sokakları etkilenecektir.

Seyhan ilçesinde 6 Temmuz 2026 tarihinde 11.15 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 45151, 45187, 45175, 45177, 45179 ve 45181 cadde ve sokakları etkilenecektir.

Seyhan ilçesinde 6 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 73033, 73035, 73037, 73039, 73041, 73043, 73045, 73163, 73165 ve 73167 cadde ve sokakları etkilenecektir.

YÜREĞİR

Yüreğir ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 4190, 4222, 4223, 4224 ve 4189 cadde ve sokakları etkilenecektir.

Yüreğir ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 4190, 4201, 4204, 4205, 4206, 4207, 4208, 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4216, 4217, 4218, 4219, 4221 ve Mustafa Kemal Paşa cadde ve sokakları etkilenecektir.

Yüreğir ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 5076, 5101, 5104, 5105, 5109, 5113, 5117, 67/1, Beyaz Gelincik ve Selahattin Eyyubi cadde ve sokakları etkilenecektir.

Yüreğir ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 3094, 3102, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112 ve 3114 cadde ve sokakları etkilenecektir.

Yüreğir ilçesinde 4 Temmuz 2026 tarihinde 13.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 1914, 1933, 1976, 2016, 2017, 2018, 2020, 2024, 2026, 2028, 2031, 2032, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2046, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2057, 2060, 2061, Çınar, Kanarya, Karanfil, Karanfil 2, Kavaklar, Levent, Meşe, Orkide 2, Şehit Jandarma Er Fikret Aslan, 1711, 1846, 1850, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875 ve 1876 cadde ve sokakları etkilenecektir.

Yüreğir ilçesinde 4 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 11.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 337, 340, 345, 391, 1275, 1295, 1459, 1469, 1472 ve 1478 cadde ve sokakları etkilenecektir.

Yüreğir ilçesinde 6 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 1024, 1033, 1038, 1039, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1061, 1062, 1075, 1080, 1081, 1082, 1083, 1107, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, Huzur, 1533, 1595, 1596, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1670, 1671, 1693, Ayçiçeği, Günebakan Çiçeği, İbrahim Tatlıses, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1175, 1204, 1253, 1254, 1255, 1256 ve 1267 cadde ve sokakları etkilenecektir.

Yüreğir ilçesinde 5 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 13.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 46207, 46241, 46233, 46237, 46209 ve 46239 cadde ve sokakları etkilenecektir.

Yüreğir ilçesinde 6 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 1023, 1026, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1040, 1042, 1046, 1047, 1048, 1049, 1053, 1056, 1057, 1059, 1060, 1079, 1115, 1116, 1128, 1142, 1143, 1145, Huzur, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1900/1, 1904/3, 1934, 1988, Sümbül, 1577, 1582, 1616, 1617, 1651, 1661, 1663, 1665, 1667, 1668, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1695, 1696, 1697, 1699, Ayçiçeği, Bahar, Bahar 1, 1735, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767 ve 1768 cadde ve sokakları etkilenecektir.

Yüreğir ilçesinde 6 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Yassıveren ve 5023 cadde ve sokakları etkilenecektir.

Yüreğir ilçesinde 5 Temmuz 2026 tarihinde 12.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden D 400 Karayolu, 5911, 6515, 5913, Fuat Cebesoy ve D 400 cadde ve sokakları etkilenecektir.

KOZAN

Kozan ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Tatarlı ve Karabucak Merkez cadde ve sokakları etkilenecektir.

Kozan ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Hapis Boğazı, Badem Kuyu, Şehit Uzman Çavuş Mümin Hancıoğlu, Yücel, Kadirli, Yücel 4 ve Yücel 5 cadde ve sokakları etkilenecektir.

Kozan ilçesinde 4 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Çevik, Ersoy, Hulusi Kurtoğlu, Memi Köyü, Narçiçeği, Peri, 14012, 14070, Alp, Aybora 1, Ezel, Kanal 2, Ay Hasan, Memi, 15228, 15249, 15250, 15278/1, Behir, Berkal, Buse, Esenler, Gülpare, İncebel, İpekyolu, Kanal Yolu, Mercan, Meslek, Nasip, Önal, Poyraz, Tavşantepe, Toker ve Yiğenoğlu cadde ve sokakları etkilenecektir.

Kozan ilçesinde 4 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Yurdadoğ, 5027, 5030, 5078, 5079, Aksoy, Asker Aliler, Berkay, Boğaz, Cami Kebir, Çamurdan, Dede Ocağı, Demiralp, Deniz, Dilay, Erdoğan, Fidanoğlu, Giden, Gider, Giray, Gülcan, Güllübağ, Gürgen, Hallaçoğlu, Hapis Boğazı, Hızır Reis, Kadirli, Karaoğlan, Kurudere, Kuzu, Küçük Cami, Mimar Sinan, Oğuzeli, Özcanlı, Özdil, Özel, Özkul, Parlak, Saraç, Sıla, Sır, Sur, Şehit Ramazan Soykan, Tamdoğan, Tapanlı, Tuna, Turgut, Turgut Reis, Tuzculu, Türker, Yağız, Yaşar, Yekpare, Yurdaer, Yusuf, Hümeyra, Hüsnüşah, Kaya, Kılınç, Mevlana, Su, 7006, 7015, 7017, Berfin, Besim, Çeşme, Çınar, Demiralp, Kuru Çeşme, Okay, Saka, Şakir Hoca ve Ulu cadde ve sokakları etkilenecektir.

Kozan ilçesinde 4 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Kayauşağı, Bağözü Merkez ve Alifakılar cadde ve sokakları etkilenecektir.

Kozan ilçesinde 6 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Eminni, Eski Bucak, Karayanıklı, Yol Boyu, Eski Yerleşim, Kara Veliler, Yeni Yerleşim, Haliller, Ilıca Merkez, Ilıca Yeni, Kösalılar, Sırt ve Tepe 1 cadde ve sokakları etkilenecektir.

İMAMOĞLU

İmamoğlu ilçesinde 6 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 1315, 1286, 1292/1, 1293/1, 1284/1, 1317, 1284, Ufacıkören, 1295, 1292, 1299, 1287, 1308, 1924/1, 1305, 1306, 1303, 1293, 1292/2 ve 1290 cadde ve sokakları etkilenecektir.

İmamoğlu ilçesinde 6 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 130, 163, 167, 184, 185, 186, 187, 188, 188/1, 189, 190, 191, 194, Muhsin Yazıcıoğlu ve Şehit Mahmut Pakyürek cadde ve sokakları etkilenecektir.

ÇUKUROVA

Çukurova ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 85041, 85043, 85045, 85047, 85049, 85051, 85053, 85055, 85057, 85059, 85061, 85063, 85065, 85067, 85343 ve Hacı Bektaş Veli cadde ve sokakları etkilenecektir.

Çukurova ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 81163, 81187, 81192 ve 81196 cadde ve sokakları etkilenecektir.

Çukurova ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde 10.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 81161, 81162, 81163, 81196 ve Anadolu Lisesi cadde ve sokakları etkilenecektir.

Çukurova ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde 11.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 81181, 81194, 81195, 81196, 81197, Anadolu Lisesi ve Nejat Uygur cadde ve sokakları etkilenecektir.

Çukurova ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde 11.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 90016 ve 90009 cadde ve sokakları etkilenecektir.

Çukurova ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 78112, 78114, 78116, 78111, 78108 ve 78113 cadde ve sokakları etkilenecektir.

Çukurova ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde 11.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 78148, 78162, 78164, 78168, 78169, 78170, 78171, 78172, 78173 ve Aydın Gün cadde ve sokakları etkilenecektir.

Çukurova ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde 13.30 ile 15.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 78136, 78149, 78150, 78151, 78152, 78153, 78157, Aydın Gün, Mehmet Kartal, 71383 ve Şair Hasibe Hatun cadde ve sokakları etkilenecektir.

Çukurova ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 78139, 78146, 78147, 78148, 78183 ve Ali Sepici cadde ve sokakları etkilenecektir.

Çukurova ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde 14.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 78103, 78104, Ahmet Sapmaz ve Kasım Ener cadde ve sokakları etkilenecektir.

Çukurova ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde 15.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 78159, 78160, 78161, 78174, 78176, Aydın Gün, Barış Manço ve Şair Hasibe Hatun cadde ve sokakları etkilenecektir.

Çukurova ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde 11.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 78105, 78107, 78110, 78113, Ahmet Sapmaz ve Kasım Ener cadde ve sokakları etkilenecektir.

Çukurova ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 85075, 85077, 85079, 85081, 85083, 85085, 85087, 85095, 85097, 85099 ve 85101 cadde ve sokakları etkilenecektir.

CEYHAN

Ceyhan ilçesinde 4 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 14.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 718, 724, 728, 735, 737, 738 ve 739 cadde ve sokakları etkilenecektir.

Ceyhan ilçesinde 4 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 14.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Üçeceören Caddesi veya Sokağı etkilenecektir.

Ceyhan ilçesinde 5 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Otoban Bağlantı Çevre Yolu, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 282, A. Nihat Asya, Ahmet Kabaklı, Berendi, Fevzi Çakmak, Göktürk, Halide Edip Adıvar, İlhan Egemen Darendelioğlu, Necip Fazıl Kısakürek, 211/1, 216, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 254, 255, 258, 267, 268, 272, 273, 274, 275, 278, 281 ve 284 cadde ve sokakları etkilenecektir.

Ceyhan ilçesinde 6 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 9801, 9803, 9805, 9807 ve Yalak cadde ve sokakları etkilenecektir.

Ceyhan ilçesinde 6 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 8400, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8408, 8411, 8414, 8415, Adapınar, 9200, 9202, 9205, 9207, 9208, 9211, 9213, 9216, Ekinyazı, 6201, 6203, 6204, 6207, Hamitbey, 6300, 6301, 6303, 6305, 6307, 6308, 6310, Hamitbeybucağı, 10700, 10701 ve İnceyer cadde ve sokakları etkilenecektir.