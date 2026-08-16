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Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi

Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi Haber Videosunu İzle
Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alihan Kuriş Suç Örgütüne yönelik yürütülen dev soruşturmada çarpıcı bir gelişme daha yaşandı. Örgüt lideri Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik gerçekleştirilen arama çalışmalarında, tek bir adreste piyasa değeri yaklaşık 1,34 milyar TL olan 200 kilogram külçe altın ele geçirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında çember giderek daralıyor. Geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderilen örgüt lideri Alihan Kuriş’in kardeşi olan ve dosyada firari konumunda bulunan Hilmi Tuna Kuriş’in yakalanmasına yönelik emniyet güçlerinin başlattığı operasyonlar kesintisiz şekilde devam ediyor.

200 KİLO KÜLÇE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; firari şüphelinin izini süren polis ekipleri, tespit edilen kritik bir adrese baskın düzenledi. Adreste yapılan detaylı arama çalışmalarında, devasa bir servet ortaya çıkarıldı. Ekipler, adreste kaynağı belirsiz olan tam 200 kilogram ağırlığında külçe altın ele geçirdi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 1,34 MİLYAR TL

El konulan külçe altınların güncel piyasa değerinin 1,34 milyar Türk Lirası olduğu belirlendi. Kara para aklama ve mali usulsüzlük suçlamalarının merkezinde yer alan örgütün, söz konusu kaynağı belirsiz altını nasıl temin ettiğine ve finansal trafiğine yönelik derinlemesine incelemeler devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısarioglanli38:

vermesin millet kardeşim Haluk Levent neyse bunlarda o

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