Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında çember giderek daralıyor. Geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderilen örgüt lideri Alihan Kuriş’in kardeşi olan ve dosyada firari konumunda bulunan Hilmi Tuna Kuriş’in yakalanmasına yönelik emniyet güçlerinin başlattığı operasyonlar kesintisiz şekilde devam ediyor.

200 KİLO KÜLÇE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; firari şüphelinin izini süren polis ekipleri, tespit edilen kritik bir adrese baskın düzenledi. Adreste yapılan detaylı arama çalışmalarında, devasa bir servet ortaya çıkarıldı. Ekipler, adreste kaynağı belirsiz olan tam 200 kilogram ağırlığında külçe altın ele geçirdi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 1,34 MİLYAR TL

El konulan külçe altınların güncel piyasa değerinin 1,34 milyar Türk Lirası olduğu belirlendi. Kara para aklama ve mali usulsüzlük suçlamalarının merkezinde yer alan örgütün, söz konusu kaynağı belirsiz altını nasıl temin ettiğine ve finansal trafiğine yönelik derinlemesine incelemeler devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com