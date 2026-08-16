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Süleymancıların 200 kilo külçe altını bakın nereden çıktı! Adres şaşırttı

Süleymancıların 200 kilo külçe altını bakın nereden çıktı! Adres şaşırttı Haber Videosunu İzle
Süleymancıların 200 kilo külçe altını bakın nereden çıktı! Adres şaşırttı
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Süleymancılar'ın lideri Alihan Kuriş soruşturmasında firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik aramalarda ele geçirilen 200 kilogram külçe altının bulunduğu adresle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Altınların kuyumcu deposunda bulunduğu iddiası yalanlanırken, yaklaşık 1,34 milyar TL değerindeki servetin kuyumculuk faaliyeti bulunmayan Yılmazlar Kimya'ya ait depoda bulunduğu ortaya çıktı.

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yürütülen arama çalışmalarında ele geçirilen 200 kilogram külçe altınla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

FİRARİ KARDEŞ ARANIRKEN 200 KİLO ALTIN BULUNDU

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, tutuklu bulunan örgüt lideri Alihan Kuriş'in kardeşi olan ve dosyada firari durumunda yer alan Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik operasyonlar derinleştirildi. Belirlenen bir adreste yapılan arama çalışmalarında, kaynağı belirsiz olan tam 200 kilogram ağırlığında külçe altın bulunarak el konuldu.

SOSYAL MEDYADAKİ 'KUYUMCU' İDDİASINA YALANLAMA

Devasa altının ele geçirilmesinin ardından sosyal medya hesaplarında, söz konusu altınların rutin bir faaliyet kapsamında bir kuyumcu deposunda bulunduğuna dair paylaşımlar yapılmaya başlandı. Ancak güvenlik kaynaklarından paylaşılan bilgilendirme notuyla bu iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

İSTANBUL EMNİYETİ TESPİT ETTİ: ADRES YILMAZLAR KİMYA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele birimlerinin, firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş’in saklanabileceği adreslere yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda söz konusu altınların sırrı çözüldü.

Yapılan çalışmalarda; altınların bir kuyumcuda değil, Yılmazlar Kimya isimli şirkete ait bir depoda zula edildiği saptandı. İncelemeler sonucunda söz konusu firmanın kuyumculuk alanında herhangi bir faaliyet göstermediği de teyit edildi. Böylece ele geçirilen altınların "rutin bir kuyumculuk faaliyeti" olduğuna yönelik iddialar tamamen çürütülmüş oldu.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ OLARAK SÜRÜYOR

Ele geçirilen 200 kilogram altının kaynağı, yasal mülkiyeti ve kuyumculukla alakası olmayan bir kimya deposunda bulundurulma nedeni adli makamlarca mercek altına alındı. Altınların soruşturma dosyasındaki diğer şüpheli kişi ve şirketlerle olan bağlantılarının tespiti için yürütülen çok yönlü soruşturma titizlikle devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com

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