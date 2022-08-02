Seyhan Haberleri - Seyhan Haber - Haberler

Son dakika haberi | Bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Son dakika haber... Bakan Soylu, 39 milyon boş makaron ele geçiren Adana polisini tebrik etti

Adana haber... Adana'da 39 milyon 260 bin kaçak makaron ele geçirildi

Seyhan Belediyesi'nde En Düşük İşçi Maaşı 7 Bin Liranın Üzerinde Olacak

Sigara içip çıplak bir şekilde tavuk kestiler, üstüne bir de oynadılar

Çukurova nerede? Çukurova bölgesi neresi? Çukurova hangi ile bağlı, nerenin ilçesi? Çukurova haritadaki yeri nerede? Çukurova nüfusu kaç?

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