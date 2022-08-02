Seyhan Haberleri - Seyhan Haber - Haberler

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Seyhan Haberleri

Seyhan haber, Seyhan son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Başkan Ömer Günel: 'Kardeşlik hukukunu bozmamak gerekiyor'

Başkan Ömer Günel: 'Kardeşlik hukukunu bozmamak gerekiyor'

Seyhan - 2 Saat Önce
Adana haberleri... ADANA-OTOMOBİLİN ARKADAN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ

Adana haberleri... ADANA-OTOMOBİLİN ARKADAN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ

Seyhan - 8 Saat Önce
Son dakika haberi! Otomobil motosikletle çarpıştı 1 kişi öldü

Son dakika haberi! Otomobil motosikletle çarpıştı 1 kişi öldü

Seyhan - 8 Saat Önce
Adana haberi | Adana'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Adana haberi | Adana'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Seyhan - 8 Saat Önce
Adana haberleri | ADANA-'GELİN ARABASI' SÜSÜ VERDİKLERİ ARAÇLA GELDİLER, İŞ YERİ SAHİBİNİ VURUP KAÇTILAR

Adana haberleri | ADANA-'GELİN ARABASI' SÜSÜ VERDİKLERİ ARAÇLA GELDİLER, İŞ YERİ SAHİBİNİ VURUP KAÇTILAR

Seyhan - 9 Saat Önce
Son dakika haberi! Otomobil tamircisi iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı

Son dakika haberi! Otomobil tamircisi iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı

Seyhan - 10 Saat Önce
Son dakika haber... Silahlı saldırıya uğrayan otomobil tamircisi ağır yaralandı

Son dakika haber... Silahlı saldırıya uğrayan otomobil tamircisi ağır yaralandı

Seyhan - Dün 21:02
Züleyha Ortak kimdir? Züleyha Ortak hayatı ve biyografisi! Züleyha Ortak kaç yaşında, nereli?

Züleyha Ortak kimdir? Züleyha Ortak hayatı ve biyografisi! Züleyha Ortak kaç yaşında, nereli?

Seyhan - Dün 12:39
Adana yerel haberleri: Adana Müftüsü Mehmet Taşcı göreve başladı

Adana yerel haberleri: Adana Müftüsü Mehmet Taşcı göreve başladı

Seyhan - Dün 12:08
Çukurova Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi?

Çukurova Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi?

Seyhan - Dün 12:03
'Sevgilime sarkıntılık yaptı' dediği adamın cinsel organına nişan almış

"Sevgilime sarkıntılık yaptı" dediği adamın cinsel organına nişan almış

Seyhan - Dün 11:58
Son dakika haberi | Bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi | Bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Seyhan - Dün 10:00
Son dakika haber! Kız kavgası: 1 ağır yaralı

Son dakika haber! Kız kavgası: 1 ağır yaralı

Seyhan - Dün 09:47
1 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi

1 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi

Seyhan - Dün 00:23

Adana haberleri... ADANA-OTOMOBİLİN ARKADAN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ
Kayıp olarak aranan alzaymır hastası kadın ölü bulundu

Kayıp olarak aranan alzaymır hastası kadın ölü bulundu

Seyhan - 31.07.2022
HASTANEDE KAYBOLAN ALZHEİMER HASTASI KADININ ORMANDA CESEDİ BULUNDU

HASTANEDE KAYBOLAN ALZHEİMER HASTASI KADININ ORMANDA CESEDİ BULUNDU

Seyhan - 31.07.2022
Kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni bulundu

Kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni bulundu

Seyhan - 31.07.2022
Mersin gündem: Doğu Akdeniz'de sıcak hava etkili oluyor

Mersin gündem: Doğu Akdeniz'de sıcak hava etkili oluyor

Seyhan - 31.07.2022
Son dakika haber... Bakan Soylu, 39 milyon boş makaron ele geçiren Adana polisini tebrik etti

Son dakika haber... Bakan Soylu, 39 milyon boş makaron ele geçiren Adana polisini tebrik etti

Seyhan - 31.07.2022
Adana haber... Adana'da 39 milyon 260 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana haber... Adana'da 39 milyon 260 bin kaçak makaron ele geçirildi

Seyhan - 31.07.2022
Halay çekenlerden kredi kartıyla bahşiş alan davulcu herkesi şaşırttı

Halay çekenlerden kredi kartıyla bahşiş alan davulcu herkesi şaşırttı

Seyhan - 31.07.2022
Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kadın aranıyor

Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kadın aranıyor

Seyhan - 30.07.2022
Muayene olmaya gittiği hastanede kaybolan kadın sırra kadem bastı

Muayene olmaya gittiği hastanede kaybolan kadın sırra kadem bastı

Seyhan - 30.07.2022
Uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Seyhan - 30.07.2022
30 - 31 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi

30 - 31 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi

Seyhan - 30.07.2022
Adana'daki silahlı saldırının şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'daki silahlı saldırının şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Seyhan - 29.07.2022
Silahlı saldırı olayına karışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Silahlı saldırı olayına karışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Seyhan - 29.07.2022
29 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi

29 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi

Seyhan - 29.07.2022
Yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Seyhan - 28.07.2022
ADANA'DA SOKAKTA SİLAHLI KAVGA 1 YARALI

ADANA'DA SOKAKTA SİLAHLI KAVGA 1 YARALI

Seyhan - 28.07.2022
Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Seyhan - 28.07.2022
Adana'da 'Mobil Sağlık Rehberlik Aracı Projesi' Başladı

Adana'da 'Mobil Sağlık Rehberlik Aracı Projesi' Başladı

Seyhan - 28.07.2022
Seyhan Belediyesi'nde En Düşük İşçi Maaşı 7 Bin Liranın Üzerinde Olacak

Seyhan Belediyesi'nde En Düşük İşçi Maaşı 7 Bin Liranın Üzerinde Olacak

Seyhan - 28.07.2022
ÖZLEM'İN AĞIR YARALANDIĞI KAZADAN SON ANDA KURTULAN BURÇAK: ADALET YERİNİ BULSUN YENİDEN

ÖZLEM'İN AĞIR YARALANDIĞI KAZADAN SON ANDA KURTULAN BURÇAK: ADALET YERİNİ BULSUN YENİDEN

Seyhan - 28.07.2022
Adana'da oto yıkamacıyı silahla yaralayan sanığa müebbet hapis talebi

Adana'da oto yıkamacıyı silahla yaralayan sanığa müebbet hapis talebi

Seyhan - 28.07.2022
Son dakika haber: Adana'daki ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına karışan sürücüye dava

Son dakika haber: Adana'daki ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına karışan sürücüye dava

Seyhan - 27.07.2022
Seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda yolcu konumundaki kişi başından vuruldu

Seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda yolcu konumundaki kişi başından vuruldu

Seyhan - 27.07.2022
TİCARİ ARAÇTA SEYİR HALİNDEYKEN SİLAHLI SALDIRIDA BAŞINDAN VURULDU

TİCARİ ARAÇTA SEYİR HALİNDEYKEN SİLAHLI SALDIRIDA BAŞINDAN VURULDU

Seyhan - 27.07.2022
Son dakika haber! Otomobile silahla ateş açılması sonucu 1 kişi ağır yaralandı

Son dakika haber! Otomobile silahla ateş açılması sonucu 1 kişi ağır yaralandı

Seyhan - 27.07.2022
Son Dakika | Seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda yolcu konumundaki kişi başından vuruldu

Son Dakika | Seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda yolcu konumundaki kişi başından vuruldu

Seyhan - 27.07.2022
28 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi

28 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi

Seyhan - 28.07.2022
Mahallelinin toz çilesi

Mahallelinin toz çilesi

Seyhan - 26.07.2022
Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis

Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis

Seyhan - 26.07.2022
Mahallelinin toz çilesi

Mahallelinin toz çilesi

Seyhan - 26.07.2022
KIRTASİYECİLERİN ÇATIŞMASININ ARDINDAN 'DELGEÇ' ÇIKTI

KIRTASİYECİLERİN ÇATIŞMASININ ARDINDAN 'DELGEÇ' ÇIKTI

Seyhan - 26.07.2022
Son dakika haber... 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın firari zanlısı tutuklandı

Son dakika haber... 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın firari zanlısı tutuklandı

Seyhan - 26.07.2022
Kırtasiyecilerin çatışmasına 1 tutuklama

Kırtasiyecilerin çatışmasına 1 tutuklama

Seyhan - 26.07.2022
Son dakika haberleri | Ölümden saniyelerle kurtuldu... Otoyolda duran kamyona arkadan gelen tırın çarptığı o anlar kamerada

Son dakika haberleri | Ölümden saniyelerle kurtuldu... Otoyolda duran kamyona arkadan gelen tırın çarptığı o anlar kamerada

Seyhan - 26.07.2022
Adana'da bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Adana'da bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Seyhan - 26.07.2022
Adana'da sırtından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Adana'da sırtından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Seyhan - 26.07.2022
26 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!

26 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!

Seyhan - 26.07.2022
Adana'da pes dedirten görüntüler... Ağızlarında sigara ve üstleri çıplak şekilde tavuk kestiler

Adana'da pes dedirten görüntüler... Ağızlarında sigara ve üstleri çıplak şekilde tavuk kestiler

Seyhan - 25.07.2022
Sigara içip çıplak bir şekilde tavuk kestiler, üstüne bir de oynadılar

Sigara içip çıplak bir şekilde tavuk kestiler, üstüne bir de oynadılar

Seyhan - 25.07.2022
Azmettirici ve katilin aynı dolmuşta görüntüleri ortaya çıktı

Azmettirici ve katilin aynı dolmuşta görüntüleri ortaya çıktı

Seyhan - 25.07.2022
Azmettirici ve katil aynı dolmuşta

Azmettirici ve katil aynı dolmuşta

Seyhan - 25.07.2022
Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Seyhan - 25.07.2022
3 yaşındaki oğluyla sokakta yürüyen kadının cep telefonunu çaldı; 'Şeytana uydum' dedi

3 yaşındaki oğluyla sokakta yürüyen kadının cep telefonunu çaldı; "Şeytana uydum" dedi

Seyhan - 23.07.2022
Adana elektrik kesintisi! 27 Mart Adana'da elektrik ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

Adana elektrik kesintisi! 27 Mart Adana'da elektrik ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

Seyhan - 26.03.2022
Seyhan Avşar kimdir? Seyhan Avşar kaç yaşında, nereli? Seyhan Avşar mesleği ne?

Seyhan Avşar kimdir? Seyhan Avşar kaç yaşında, nereli? Seyhan Avşar mesleği ne?

Seyhan - 20.06.2022
Ege kimdir? İbo Show konuğu Ege kaç yaşında, nereli? Ege gerçek adı nedir?

Ege kimdir? İbo Show konuğu Ege kaç yaşında, nereli? Ege gerçek adı nedir?

Seyhan - 13.02.2021
Çukurova nerede? Çukurova bölgesi neresi? Çukurova hangi ile bağlı, nerenin ilçesi? Çukurova haritadaki yeri nerede? Çukurova nüfusu kaç?

Çukurova nerede? Çukurova bölgesi neresi? Çukurova hangi ile bağlı, nerenin ilçesi? Çukurova haritadaki yeri nerede? Çukurova nüfusu kaç?

Seyhan - 04.02.2021
Çağla İle Yeni Bir Gün Konuğu: Op. Dr. Seyhan Özcan kimdir? Kaç yaşındadır, nereli? Mesleği nedir?

Çağla İle Yeni Bir Gün Konuğu: Op. Dr. Seyhan Özcan kimdir? Kaç yaşındadır, nereli? Mesleği nedir?

Seyhan - 01.02.2021

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