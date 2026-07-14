Adana elektrik kesintisi! 14-15 Temmuz Adana'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Adana elektrik kesintisi ve Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Toroslar Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 14 Temmuz günü Adana'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Adana'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Adana elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Adana'da elektrik kesintileri:

CEYHAN

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 6903, 9802 ve Yalak sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 9803, 9812, 9815, 9816 ve Yalak sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 10200, 10202, 10203, 10206, 10208, 10214, 10216, 10222, Camuzağılı ve Küçük Camuzağılı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ÇUKUROVA

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Mavi ve Şehitler caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Devlet Bahçeli, 79003, 79009 ve 79001 caddeleri ile sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Etkilenecek cadde ve sokak bilgisi belirtilmemiştir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.00 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 79008, 79003, Devlet Bahçeli, 79006, 79001 ve 79005 caddeleri ile sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 90001, 90003, 90004, 90006 ve 90020 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 90001, 90003, 90005, 90007, 90009, 90012, 90013, 90015, 90017, 90018, 90019, 90021, 90025, 90027, 90029, 90031, 90033, 90037, 90050, 90117, 90121, 90123, 90127, 90131, 90133, 90135, 90137, 90143, 90149, 90153, 90286, 90290, Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve Şehit Gökhan Arık caddeleri ile sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.30 ile 16.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 79006, 79019, 79020, 79021, 79022, 79023, 79060, Devlet Bahçeli ve Şehitler caddeleri ile sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 78037, 78045, 78066, 78067, 78068, 78069, Gündüz Tekin Onay ve Şehitler caddeleri ile sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 79009, 79011, 79019, 79025, 79027, 79028, 79029, 79030, 79031, 79033, 79034, 79054, 79060, Şehitler ve Turgut Özal caddeleri ile sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 89001, 89002, 89003, 89004, 89006, 89007, 89008, 89009, 89011, 89012, 89013, 89017, 89018, 89034, 89037, 89107, 89119, 89138, Yılmaz Güney, 129033, 129035, 129036, 129038, 129042, 129044, 129045, 129047, 129048, 129050, 129059, 129072, Arif Nihat Asya, Can Vadisi Villaları, Kabasakal, Köy İçi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan, 90001, 90033, 90035, 90037, 90039, 90058, 90065, 90169, 90202, 90238, 90290, 90372 ve Yaşar Kemal bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 128001, Araplar, Merkez 1, Safiye Su Villaları, Topalak ve Merkez 5 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 79040, 79041, 79042, 79061, 79063, 79065 ve 79066 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 79038, 79042, 79043, 79052, 79057, 79058 ve 79059 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.00 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 79048, 79049, 79051, 79052, 79053, 79054, 79057 ve Damar Arıkoğlu caddesi ile sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 79013, 79014, 79015, 79019, 79034, 79035, 79037, 79038, 79039, 79040, 79045, 79065, 79066 ve Turgut Özal caddesi ile sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 79015, 79016, 79017, 79018, 79019, 79089, Damar Arıkoğlu ve Turgut Özal caddeleri ile sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 79071, 79072, 79077, Damar Arıkoğlu ve Şehitler caddeleri ile sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.30 ile 16.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 79019, 79038, 79042, 79045, 79046, 79047, 79048 ve 79050 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 84190 ve Zahit Akdağ bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 79087, 79088, 79090, 79091, 79094 ve Turgut Özal caddesi ile sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 79076, 79086, 79087, 79088, 79092, 79096 ve 79097 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.00 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 79092, 79096, 79097, 79098 ve 79101 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 79117, 79118, 79120, 79121 ve 79126 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.30 ile 16.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 79100, 79102, 79086, 79092 ve 79098 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 79082, 79112, 79079, Şehit Şehsuvar Salmanoğlu, 79117, 79116 ve 79120 caddeleri ile sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Tömek ve Fakılar bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 78134, Ali Sepici ve 78132 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KARAİSALI

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kıralan bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çukur 1, Sarıhacı, Sarıhacı 1, Sarıhacı 3 ve Sarıhacı 7 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Erkeğin ve Tabanlı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çolakoğlu, Dağlı, Keben Başı ve Mezit bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KOZAN

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bekirler bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Meydan, Dölekbağ, Tikenseki, Ziyarat, Çayırlı, Görbiyes, İnci 1, Kalınca, Karahan 1, Kayabaşı, Marankeçili Merkez, Topallar ve Yaprak Boynu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 12024, 12033, 12042, 12047, 12048, 12049, 12053, 12057, 12062, 12065, 12071, 12073, 12074, 12076, 12078, 12082, 12083, 12085, 12103, 12104, 12113, 12120, 12181, 12182, 12184, 12185, 12188, 12193, 12204, 12205, 12206, 12207, 12209, 12210, 12215, 12217, 12220, 12222, 12224, 12225, 12226, 12233, 12244, 12268, 12298, Ağlı 1, Ağlıboğaz Küme Evleri, Altan, Altun, Aşiyan, Bestami, Cezmi Türk, Dağ, Dost, Dönmez, Düzen, Esentürk, Evren, Feke, Feyza, Gazi Bahçeli, Gazi Kerem Beyatlı, Gazi Süleyman Dırağan, Gülsüm Hatun, Hafız, Hayal, İlayda, Kamelya, Kandil, Karaca, Karaduman, Karbeyaz, Karçiçeği, Kardeş, Karlı, Kıraç, Koza, Köprübaşı, Kuvvet, Kuzey, Leyla, Mücahit, Nadir, Nazar, Nurser, Olcay, Özbekistan, Özgü, Petek, Ramazanoğlu, Saygıcak, Sipahi, Şazimet, Şehit Binali Yıldırımcı, Şehit Durmuş Ali Özaslan, Şehit Er Fikret Yükseler, Şehit Hamit Bilici, Şehit Murat Özkozanoğlu, Şehit Seyfettin Orkun Çil, Hacımirzalı, 13010, 13084, 13086, Göçer, Gökkız, Gür, İlbey, İrfan, Kurşun, Melis, Merve, Nevruz, Nezaket, Özdoğan, Saray, Şehit Uzman Çavuş Metin Can, Şerif ve Turna bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Andıl Merkez, Doğu, Bağözü Merkez, Kayauşağı, Arap İsa, Ayvalı Koyak, Çanaklı Bilinmeyen 12, Dervişler, Dervişler 1, Toros, Duraluşağı Merkez, Hacımirzalı, Kahveli, Değirmendere, Salkım 1, Varalıuşağı, Yazyurdu, Kemerköy, Köseli, Alınköy, Alifakılar, Danacı, Karapınar, Kavak 1, Kuytucak Merkez, Kuzören, Savruk, Tutluseki, Akasya 1, Daşkesi, Doğanlar, Doğanlar Yukarı, Göğceler, İşletme 1, Sazak, Değirmen Uşağı, Kıcılı Yaylası, Örendere Merkez, Örendere Sazak, Soğucak, Gazelli, Karakise, Özbaşı Merkez, Solaklı, Ustalar, Çayüstü, Ispahalı, Pürenlik, Taşlıgedik ve Tepe bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Cezmi Türk, Emek, Feke, İlbey, İtimat, Kandil, Kosova, Narlıca, Nisa, Özdoğan, Şehit Ertan Tokuş, Şehit Seyfettin Orkun Çil, Şehit Uzman Çavuş Metin Can, Yeşil Ova ve Zirve bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Cezmi Türk, Feke, Gazi Bahçeli, Hayal, Şehit Hamit Bilici, Hacımirzalı, Acar, Akar, Bilge, Develi, Esen, Gürbüz 2, Huzur 1, Şehit Soner Yılmaz, Turgut Özal, Zafer 1, İrfan, Kandil, Narlıca, Nur ve Zirve bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.45 ile 16.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 956, 959, 961, 963, 964, 964 2, 965, 966, 967, 968, 969, 972, 973, 974 3, 976, 977, 978, 980, 986, 989, Ağzıkaraca, Avşarlar, Çiftlik, Ekşiler, Tarsuslu, 1015 1, 1018, 1020, 1021, 1022, 1024, 1031 2, 1038 2, 1039, 1041 1, Ayvalı, 1274, 1274 2, 1274 4, 1274 5, 1274 6, 1275, 1277 2, 1277 4, 1277 7, 1280 3, 1282 1, Sokutaş, Üçhüyük, 1284, 1284 1, 1286, 1287, 1290, 1292, 1292 1, 1292 2, 1293, 1293 1, 1295, 1299, 1303, 1305, 1306, 1308, 1315, 1317, 1924 1, Ufacıkören, Ahmetağalar, Arslanlı Merkez, Arslanlı Topallar, Çavuşa, Denizler, Karaosmanlar, Çukurören Merkez, Hacıahmetli, Kurtoğlu, Gökçeyol, Aliağalar, Hamam Merkez, Karamanlı, Tılan, Torunlar, Çolak Hasan, Işıklı Merkez, Kale Arkası, Toklular ve Yeniköy bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Hacıahmetli, Çukurören Merkez, Tufanlı Merkez ve Böğrüdelik bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.45 ile 16.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ay Hasan, Karabuza, Döşeme, Üçler, Kadirli, Badem Kuyu ve Doğu Geçiş Çevre Yolu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Karabuza, Aytekin, Badem Kuyu, Dereboyu, Güliz, Hapis Boğazı, Hızır Reis, Kadirli, Öykü, Şehit Uzman Çavuş Mümin Hancıoğlu, Yücel, Ataberk, Badem Kuyu 1, Badem Kuyu 4, Birsu, Dilcioğlu, Estergon, Halil, Servet, Yücel 4 ve Yücel 5 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SEYHAN

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bekirler bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Meydan, Dölekbağ, Tikenseki, Ziyarat, Çayırlı, Görbiyes, İnci 1, Kalınca, Karahan 1, Kayabaşı, Marankeçili Merkez, Topallar ve Yaprak Boynu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 12024, 12033, 12042, 12047, 12048, 12049, 12053, 12057, 12062, 12065, 12071, 12073, 12074, 12076, 12078, 12082, 12083, 12085, 12103, 12104, 12113, 12120, 12181, 12182, 12184, 12185, 12188, 12193, 12204, 12205, 12206, 12207, 12209, 12210, 12215, 12217, 12220, 12222, 12224, 12225, 12226, 12233, 12244, 12268, 12298, Ağlı 1, Ağlıboğaz Küme Evleri, Altan, Altun, Aşiyan, Bestami, Cezmi Türk, Dağ, Dost, Dönmez, Düzen, Esentürk, Evren, Feke, Feyza, Gazi Bahçeli, Gazi Kerem Beyatlı, Gazi Süleyman Dırağan, Gülsüm Hatun, Hafız, Hayal, İlayda, Kamelya, Kandil, Karaca, Karaduman, Karbeyaz, Karçiçeği, Kardeş, Karlı, Kıraç, Koza, Köprübaşı, Kuvvet, Kuzey, Leyla, Mücahit, Nadir, Nazar, Nurser, Olcay, Özbekistan, Özgü, Petek, Ramazanoğlu, Saygıcak, Sipahi, Şazimet, Şehit Binali Yıldırımcı, Şehit Durmuş Ali Özaslan, Şehit Er Fikret Yükseler, Şehit Hamit Bilici, Şehit Murat Özkozanoğlu, Şehit Seyfettin Orkun Çil, Hacımirzalı, 13010, 13084, 13086, Göçer, Gökkız, Gür, İlbey, İrfan, Kurşun, Melis, Merve, Nevruz, Nezaket, Özdoğan, Saray, Şehit Uzman Çavuş Metin Can, Şerif ve Turna bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Andıl Merkez, Doğu, Bağözü Merkez, Kayauşağı, Arap İsa, Ayvalı Koyak, Çanaklı Bilinmeyen 12, Dervişler, Dervişler 1, Toros, Duraluşağı Merkez, Hacımirzalı, Kahveli, Değirmendere, Salkım 1, Varalıuşağı, Yazyurdu, Kemerköy, Köseli, Alınköy, Alifakılar, Danacı, Karapınar, Kavak 1, Kuytucak Merkez, Kuzören, Savruk, Tutluseki, Akasya 1, Daşkesi, Doğanlar, Doğanlar Yukarı, Göğceler, İşletme 1, Sazak, Değirmen Uşağı, Kıcılı Yaylası, Örendere Merkez, Örendere Sazak, Soğucak, Gazelli, Karakise, Özbaşı Merkez, Solaklı, Ustalar, Çayüstü, Ispahalı, Pürenlik, Taşlıgedik ve Tepe bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Cezmi Türk, Emek, Feke, İlbey, İtimat, Kandil, Kosova, Narlıca, Nisa, Özdoğan, Şehit Ertan Tokuş, Şehit Seyfettin Orkun Çil, Şehit Uzman Çavuş Metin Can, Yeşil Ova ve Zirve bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Cezmi Türk, Feke, Gazi Bahçeli, Hayal, Şehit Hamit Bilici, Hacımirzalı, Acar, Akar, Bilge, Develi, Esen, Gürbüz 2, Huzur 1, Şehit Soner Yılmaz, Turgut Özal, Zafer 1, İrfan, Kandil, Narlıca, Nur ve Zirve bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.45 ile 16.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 956, 959, 961, 963, 964, 964 2, 965, 966, 967, 968, 969, 972, 973, 974 3, 976, 977, 978, 980, 986, 989, Ağzıkaraca, Avşarlar, Çiftlik, Ekşiler, Tarsuslu, 1015 1, 1018, 1020, 1021, 1022, 1024, 1031 2, 1038 2, 1039, 1041 1, Ayvalı, 1274, 1274 2, 1274 4, 1274 5, 1274 6, 1275, 1277 2, 1277 4, 1277 7, 1280 3, 1282 1, Sokutaş, Üçhüyük, 1284, 1284 1, 1286, 1287, 1290, 1292, 1292 1, 1292 2, 1293, 1293 1, 1295, 1299, 1303, 1305, 1306, 1308, 1315, 1317, 1924 1, Ufacıkören, Ahmetağalar, Arslanlı Merkez, Arslanlı Topallar, Çavuşa, Denizler, Karaosmanlar, Çukurören Merkez, Hacıahmetli, Kurtoğlu, Gökçeyol, Aliağalar, Hamam Merkez, Karamanlı, Tılan, Torunlar, Çolak Hasan, Işıklı Merkez, Kale Arkası, Toklular ve Yeniköy bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Hacıahmetli, Çukurören Merkez, Tufanlı Merkez ve Böğrüdelik bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.45 ile 16.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ay Hasan, Karabuza, Döşeme, Üçler, Kadirli, Badem Kuyu ve Doğu Geçiş Çevre Yolu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Karabuza, Aytekin, Badem Kuyu, Dereboyu, Güliz, Hapis Boğazı, Hızır Reis, Kadirli, Öykü, Şehit Uzman Çavuş Mümin Hancıoğlu, Yücel, Ataberk, Badem Kuyu 1, Badem Kuyu 4, Birsu, Dilcioğlu, Estergon, Halil, Servet, Yücel 4 ve Yücel 5 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.