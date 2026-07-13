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Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı
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Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin 2009'da Kahramanmaraş'ta düşen helikopterde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma dosyası yeniden açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda tasarlayarak kasten adam öldürme suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere 10 ilde operasyon düzenlendi, 25 şüpheli gözaltına alındı.

  • Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma yeniden açıldı.
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
  • Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüpheli cezaevinde, 2'si yurt dışında.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği şüpheli helikopter kazasına ilişkin soruşturma dosyası yeniden açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "tasarlayarak kasten adam öldürme" ve "terör örgütü üyeliği" suçlamalarıyla başlatılan dev operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve kamuoyu vicdanında derin yaralar bırakan helikopter kazasıyla ilgili adli süreçte çok kritik bir eşik aşıldı. 12 Haziran 2026 tarihinde Kahramanmaraş’tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilen soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde çok sayıda ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

ANKARA MERKEZLİ OPERASYON: 30 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde; "silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak" ve "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüpheli tespit edildi.

Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar olmak üzere 10 ildeki 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 25 kişi gözaltına alındı. Tespiti yapılan şüphelilerden 2'sinin hâlihazırda cezaevinde olduğu, 2'sinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

BAKAN GÜRLEK: HİÇBİR DOSYA KARANLIKTA KALMAYACAK

Soruşturmadaki bu önemli gelişmeyi duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için adli ve kolluk birimlerinin tam bir koordinasyon içinde çalıştığını vurguladı.

Bakan Gürlek, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma, milletimizin vicdanında derin yer edinmiş, yıllardır aydınlatılması beklenen dosyaların başında gelmektedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tevdi ettiği görev ve sorumluluk çerçevesinde, milletimizin adalet beklentisine yanıt vermek bizim için en büyük sorumluluktur. Aradan kaç yıl geçerse geçsin; hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir.

Başta merhum Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere, bu elim olayda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ailelerinin ve aziz milletimizin yüreğinde yer eden bu acının tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takip edileceğini kamuoyunun bilgisine sunuyorum."

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhuseyinarikan58@gmail.com:

Hadi hayırlısı inşallah siyasi ayağı araştırılır

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