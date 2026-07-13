Türkiye'de yeni bir çığır açılıyor: Sürücüsüz taksiler yola çıkmaya hazırlanıyor

Mikromobilitenin öncü ismi Tripy, Türkiye ulaşım tarihini kökten değiştirecek devasa bir adım atıyor. Tam 100 bin saati aşan yol testleri, 3,8 milyon saati bulan mühendislik emeği ve tam 80 milyon satır kod ile ilmek ilmek işlenen geleceğin teknolojisi Robotaxi, Tripy güvencesiyle Türkiye yollarına inmeye hazırlanıyor.

L4 SEVİYESİNDE TAM OTONOM SÜRÜŞ ÇAĞI

Yapay zekanın ulaşımdaki en uç noktası olan Robotaxi, L4 seviyesinde tam otonom sürüş kapasitesi sayesinde direksiyonda hiçbir insan müdahalesi gerektirmeksizin kendi kendine çalışıyor. Araçta yer alan gelişmiş çoklu sensör füzyonu sistemleri, dış dünyadan aldığı çevresel verileri milisaniyeler içinde işleyerek anlık kararlar alıyor ve kusursuz bir güvenlik kalkanı oluşturuyor.

ÇİN'DEKİ ZORLU TESTLERİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

Tripy’nin Çin merkezli teknoloji devi Calmcar ile kurduğu güçlü iş birliği ve SAIC stratejik ortaklığı, meyvelerini verdi. Bu ortaklık çerçevesinde özel olarak geliştirilen MIFA 7 elektrikli araçları, en zorlu Robotaxi operasyonlarına uyarlanarak Çin’deki test süreçlerini başarıyla noktaladı. Bu tam otonom elektrikli araçlar şimdi rotasını Türkiye'ye çevirdi.

TÜRKİYE'DEN LONDRA'YA UZANAN GLOBAL VİZYON

Ankara merkezli olarak 2022 yılında kurulan ve kısa sürede 700 bini aşkın üyeye ve binlerce araca ulaşarak Türkiye'nin en büyük mikromobilite platformlarından biri haline gelen Tripy, gözünü sadece yurt içine dikmiyor. Şirket, Türkiye'deki operasyonel hazırlıklarına devam ederken eş zamanlı olarak Londra’da Robotaxi işletmeciliği yapabilmek için resmi başvurularını tamamladı.

Yeni yatırımlarla gücüne güç katan Tripy, teknolojiyi ithal eden değil, sınırları aşarak yurt dışına teknoloji ihraç eden bir Türk mobilite devi olma konumunu perçinliyor. Yolcuların sadece arkasına yaslanıp yolculuğun keyfini çıkaracağı Robotaxi devri için artık geri sayım başladı.