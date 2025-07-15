Van'da Silahlı Saldırı: Biri Öldü, Üç Kız Yaralandı

Van'da Silahlı Saldırı: Biri Öldü, Üç Kız Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir sitenin otoparkında silahlı saldırıya uğrayan Onur Karayel hayatını kaybetti, yanındaki üç kızı yaralandı. Olay sonrası polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde bir sitenin otoparkında silahlı saldırıya uğrayan Onur Karayel (36) hayatını kaybederken, yanındaki 3 kızı ise yaralandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi'nde meydana geldi. Onur Karayel, çocuklarıyla evine giderken sitenin otoparkında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda, Karayel hayatını kaybetti, yanındaki yaşları küçük 3 kızı da yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri saldırının yaşandığı mahallede güvenlik önlemi aldı. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürerken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

FOTOĞRFAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ayşe Tokyaz'ın katilinden akılalmaz plan! Evi kırmızıya boyamış

Ayşe Tokyaz'ın katili eski polisten kan donduran plan
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, aşklarını ay ışığında gösterdi

Ünlü çiften ayrılık söylentilerine manidar yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.