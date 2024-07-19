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Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır

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Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin kararını açıkladı. Divan, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de ve Batı Şeria'da katliamlara imza atan Tel Aviv yönetimiyle ilgili "İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır. İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalcidir." kararına vardı.

Uluslararası Adalet Divanı, Gazze'deki soykırım dolayısıyla yargılaması süren İsrail ile ilgili kararını açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada, "İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır." ifadelerine yer verdi.

Holanda'nın Lahey şehrinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin kararını açıkladı.

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır

İşte Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail ile ilgili kararları:

  • İşgal altındaki Filistin toprakları parçalanmış ayrı bölgeler değil, tek bir bölgesel birimdir.
  • İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır.
  • İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalcidir.
  • İsrail'in işgal ettiği toraklardaki yerleşim politikaları Cenevre Sözleşmesini ihlal etmektedir.
  • İsrail'in işgal ettiği topraklarda Filistinlilere ait doğal kaynakları kullanması uluslararası hukuka aykırıdır.
  • İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yerleşimleri ile uluslararası hukuku ihlal etmektedir.
  • İsrail'in işgal ettiği topraklardaki uygulamaları buralarda kalıcı olarak yerleşme amacı taşıdığını gösteriyor.
  • İsrail, hiçbir şekilde işgal ettiği Filistin toprakları üzerinde egemenlik hakkına sahip değildir.
  • İsrail, Filistin topraklarındaki işgaline en kısa sürede son vermelidir.

NE OLMUŞTU?

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'deki Barış Sarayı'nda faaliyetlerini sürdüren Divan'da, 19-26 Şubat 2024 tarihlerinde yapılan duruşmalarda, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 49 ülke, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Afrika Birliği, İsrail'in Filistin topraklarını işgal ve ilhakına ilişkin kendi görüşlerini sözlü olarak Divan'a sunmuştu. Bunun öncesinde de yine aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 54 devlet ve 3 uluslararası kuruluş Ağustos 2023'e kadar yazılı beyanlarını Divana ulaştırmıştı.

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır

Türkiye, İsrail'in Filistin'i işgali, Batı Şeria'daki ilhakı ve özellikle Doğu Kudüs'ün statüsünün korunmasına ilişkin olarak Divan'a yazılı beyanını ilk ulaştıran ülke olmuştu. Divan önünde, danışma görüşünde ilk defa bu kadar çok sayıda devletin yazılı ve sözlü beyanda bulunduğu görülürken, yazılı beyanda bulunan İsrail'in sözlü duruşmalarda yer almaması dikkati çekmişti.

DEVLETLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU İŞGALİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNU SAVUNDU

Duruşmalara katılan devletlerin büyük çoğunluğu, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin ve Filistinlilere yönelik uygulamalarının hukuka aykırı olduğunu savunmuştu. Belçika, İsviçre, İrlanda, İspanya ve Norveç gibi batılı ülkeler dahil çoğunluğu Orta Doğu'dan olan ülkelerin yer aldığı, 19-26 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşen duruşmalarda, "İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde egemenlik hakkının bulunmadığı", "İlhak yoluyla toprak edinmenin hukuka aykırı olduğu", "Filistin topraklarındaki ilhak ve yerleşimci uygulamalarının demografik yapıyı zorla değiştirmek anlamına geldiği", "Diğer devletlerin, İsrail'in Filistin'deki işgalini tanımama yükümlülüğü olduğu" ve "İsrail'in Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını engellediği" savunulmuştu.

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır

TÜRKİYE FİLİSTİN'İN İŞGALİNE KARŞI ÇIKTI

Türkiye, UAD'nin danışma görüşü oluşturulması sürecinde 26 Şubat 2024'te yaptığı sunumda, İsrail'in, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını engellediğini ve bu sebeple işgali "derhal ve koşulsuz olarak" sona erdirmesi gerektiğini vurgulamıştı. Sunumunda, İsrail'in Filistin'deki işgaline son vermesi ve 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören kalıcı ve sürekli bir çözüme ulaşılması çağrısını yineleyen Türkiye, uluslararası toplumu ve kuruluşları, üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye davet etmişti. Türkiye, özellikle Doğu Kudüs'ün statüsünün değiştirilmesinin uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına aykırılık teşkil ettiğini belirtmişti.

ABD VE İNGİLTERE, İSRAİL'İN TEZLERİNİ SAVUNDU

ABD ve İngiltere ise İsrail'in tezlerini savunarak, Divan'dan herhangi bir danışma görüşü vermemesini istemişti. İngiltere, İsrail-Filistin uyuşmazlığının ikili müzakereler yoluyla çözülmesi ve Divan önüne getirilmemesi gerektiğini savunurken, ABD tarafı ise İsrail'in Filistin'i işgalini "güvenlik endişeleri" gerekçesiyle meşru göstermeye çalışmıştı.

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır

BM GENEL KURULU, UAD'DEN GÖRÜŞ İSTEMİŞTİ

BM Genel Kurulu 30 Aralık 2022 tarihli kararında UAD'den, Divan Statüsü'nün 65. maddesine dayanarak 1967'deki savaştan bu yana İsrail'in Filistin'deki işgalinin hukuki neticelerine ilişkin iki soru yöneltti.

BM Genel Kurulunun Divana sunduğu sorular, şu şekilde:

"1- İsrail'in, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını sürekli olarak ihlal etmesinin, işgali sürdürmesinin, 1967'den bu yana Filistin topraklarındaki yerleşim ve ilhak faaliyetlerinin, Kudüs'ün demografik yapısını, karakterini ve statüsünü değiştirmeye yönelik faaliyetlerinin ve ilgili ayrımcı mevzuat ve tedbirleri kabul etmesinin hukuki sonuçları nelerdir?

2- İsrail'in, ilk soruda belirtilen uygulamaları, işgalin hukuki statüsünü nasıl etkilemektedir ve bu durumun tüm devletler ve Birleşmiş Milletler için doğurduğu hukuki sonuçlar nelerdir?"

Danışma görüşü talebi 17 Ocak 2023'te BM Genel Sekreteri tarafından UAD'ye ulaştırılırken Divan, BM üyesi devletlere ve Filistin'e, danışma görüşü istenen sorular hakkında yazılı ve sözlü beyanda bulunma haklarına ilişkin bildirim yaptı.

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır

DANIŞMA GÖRÜŞÜ NEDİR?

Birleşmiş Milletlerin temel yargı organı Divan'ın görevleri arasında ilk olarak, devletler arasında ortaya çıkan hukuki ihtilafları uluslararası hukuka uygun şekilde çözmek, ikinci olarak da kendisine yönlendirilen hukuki konularda danışma görüşü bildirmek bulunuyor. BM organları ve faaliyet alanlarıyla ilgili olması şartıyla BM yetkili kuruşları uluslararası hukuka ilişkin konu hakkında UAD'den danışma görüşü isteyebilir. Devletler, Divan'dan danışma görüşü isteyemez.

DANIŞMA GÖRÜŞÜNÜN ETKİSİ NEDİR?

UAD'nin verdiği danışma görüşleri her ne kadar bağlayıcı olmasa da birçok devlet ve kuruluş tarafından dikkate alındığı ve verilen görüşe uygun hareket edildiği belirtiliyor. Danışma görüşleri, ileride açılabilecek benzer konulardaki davalarda Divan'ın ne yönde karar verebileceğini de gösterirken, danışma görüşü aleyhine hareket eden devletler açısından politik baskı aracı olarak kullanılabiliyor. Divan'ın, İsrail'in Filistin topraklarında inşa ettiği duvara dair 2004'te verdiği danışma görüşünde, duvarın hukuka aykırı olduğunu tespit etmesinin ardından birçok devlet ve şirketin, söz konusu duvarın inşasına katkı sunmaktan imtina etmesi, İsrail'e sattıkları inşaat malzemelerinin duvarın yapımında kullanılmaması şartı koyması dikkati çekiyor.

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır

Yine UAD'nin 22 Temmuz 2010'da, uluslararası hukukta bir devletin tek taraflı olarak bağımsızlık ilan etmenin yasaklanmadığı yönünde verdiği danışma görüşünün ardından, Kosova'nın bağımsızlığının meşruiyeti arttı ve bağımsızlığını tanıyan devlet sayısı çoğaldı. UAD'nin görüşünün, işgalin uluslararası hukuka aykırı olduğu yönünde olması durumunda, bunun İsrail ve diğer ülkeler açısından getirdiği sonuçları da tespit etmesiyle, İsrail'in Gazze'de ve diğer Filistin topraklarında uyguladığı ihlallerin sonlandırılması yönündeki baskının artması bekleniyor. Buna ek olarak, İsrail'e askeri, siyasi ve mali destek veren ülkelerin de uluslararası toplum tarafından bu desteklerini sonlandırmaları yönünde gelecek çağrıları yanıtlamak zorunda kalmaları öngörülüyor.

Kaynak: AA / Ayça Elal - Güncel

Doğu Kudüs Batı Şeria Tel Aviv Filistin İsrail Kudüs Gazze Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (22)

Murat Celik:

Günaydın dünya günaydın 40.000 sivil öldü Günaydın dünya günaydın yüz binlerce Yaralı Günaydın dünya günaydın

92
5
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Savas Ozturk:

Umarım ordanda sıra türkiyeye gelmez

11
22
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Berjeri aşireti:

İnşallah bize bulaşırlarda onlara gerçek savaşın su borularıyla yapılan füzelerle değil güce güç silaha silah askere asker kine kin nasıl yapılır gösterelim ve dünyayı bu beladan kurtaralım

yanıt5
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Dağıstan:

Gelse gelse sığınmacı gelir

yanıt6
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HOZKAN:

İsrail asla düzenli orduyla karşı karşıya gelemez Gelsin bakalım Türkiye'ye ne oluyor

yanıt15
yanıt3
Ahmet Yemez:

Biz Çanakkalede ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile 7 devlete geçit vermedik Biz kazma kürek ile Yunanları denize döktük Hiçbir ülke bu yüzden Türkiyeyi işgal edemez hele bir gelseler parçalarını bile toplayamazlar

yanıt4
yanıt1
Aziz Dağ:

Bugün sesimizi duyurmasak sıra bizede gelir Geldiği zamanda kimseden ses beklemeyelim Bugün kardeşlerimiz için haykırmasak Yarın bizim içinde haykıracak kimse bulamayız

yanıt1
yanıt1
Derdo Seyit:

E bunu herkes biliyor da yaptırımı ne olacak sadece işgalcidir demekle durmayacak ki kendisi de biliyor işgalci olduğunu ama durduramadıktan sonra bu sözlerin bir anlamı yok. İşgalci israili ve destekçilerini hangi ülke durdurabiliyor ki.

17
0
yanıtYanıtla
Cevap :

Bilmediğimiz bir şey söyleseydiniz bari. Pehh...

15
1
yanıtYanıtla
Hudaverdi Tanriverdi:

agaam bizime egleniiiy

13
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