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Sakarya Pamukova'da 67 yaşındaki Rıdvan Eğken bozayı saldırısında yaralandı

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Sakarya Pamukova'da 67 yaşındaki Rıdvan Eğken bozayı saldırısında yaralandı
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde mantar toplayan 67 yaşındaki Rıdvan Eğken, bozayı saldırısında yaralandı. Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedbir amaçlı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi; durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde mantar toplamak için ormana giden Rıdvan Eğken (67), bozayı saldırısı sonucu yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Kazımiye Mahallesi Ardınçlık mevkisinde meydana geldi. Arkadaşıyla mantar toplamaya giden Rıdvan Eğker, ormanda bozayının saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Rıdvan Eğken için sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedbir amaçlı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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