İstanbul'da kan donduran dava: Öz kızını istismara götüren anneye 30 yıl hapis

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İstanbul Sancaktepe’de öz kızını henüz 6 yaşındayken para karşılığında farklı erkeklerin evlerine götürdüğü iddiasıyla yargılanan 44 yaşındaki anne S.D.’ye 30 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, sanık hakkında takdiri indirim uygulamadı.

İstanbul’da ortaya çıkan çocuk istismarı davasında karar açıklandı. Öz kızını yıllarca para karşılığında farklı kişilerin yanına götürerek cinsel istismara maruz kalmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan anne, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sabah'ın haberine göre, 6 yaşında başlayan ve 15 yaşına kadar sürdüğü belirtilen olaylara ilişkin davada mahkeme heyeti sanık hakkında indirim uygulamadı.

İSTİSMARIN 6 YAŞINDA BAŞLADIĞI İDDİA EDİLDİ

Dava dosyasına yansıyan bilgilere göre, 44 yaşındaki S.D.'nin, 2011 doğumlu kızı D.D.'yi 2017 yılından itibaren farklı tarihlerde para karşılığında çeşitli erkeklerin evlerine götürdüğü belirtildi.

İddianamede, sanığın kızını Aydın Ö., Engin A., Selahattin T. ve Tahir G. isimli kişilerin ikametlerine götürdüğü ve bu kişilerden maddi menfaat sağladığı öne sürüldü. Mağdur çocuk D.D. de adli makamlara verdiği ifadesinde yaşadıklarını anlattı.

25 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan anne hakkında, “çocuğun cinsel istismarı” ile “çocukları fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek” suçlarından dava açıldı. Hazırlanan iddianamede sanık için 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

MAHKEMEDEN 30 YIL HAPİS CEZASI

İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık S.D., bekar ve dört çocuk annesi olduğunu, ilkokul mezunu olduğunu ve fırıncılık yaptığını belirtti. Sanık, aylık gelirinin 24 bin lira olduğunu da beyan etti.

Mahkeme heyeti, sanığa ilk olarak 12 yıl hapis cezası verdi. Suçun öz kızına karşı işlenmesi nedeniyle ceza yarı oranında artırılarak 18 yıla çıkarıldı. Eylemlerin farklı zamanlarda zincirleme şekilde gerçekleştirilmesi nedeniyle ceza 30 yıla yükseltildi.

Mahkeme, sanık hakkında takdiri indirim hükümlerini uygulamazken tutukluluk halinin devamına karar verdi.