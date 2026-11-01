Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Thomas Reis, Trabzonspor tarihine geçti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Thomas Reis, Trabzonspor tarihine geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yi 2-0 yendi. Thomas Reis, Trabzonspor'un başında ligde ilk 5 maçını kazanan ilk teknik direktör oldu.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor, Papara Park’ta konuk ettiği Gaziantep FK’yi 2-0’lık skorla mağlup ederek zirve tırmanışını sürdürdü. Bordo-mavililer bu sonuçla galibiyet serisini korurken, teknik direktör Thomas Reis adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırdı.

REIS İLE 5'TE 5'LİK BAŞLANGIÇ

Trabzonspor'un başında çıktığı ilk günden bu yana sergilediği performansla dikkat çeken Thomas Reis, Gaziantep FK karşısında alınan galibiyetle birlikte yeni bir rekorun sahibi oldu. Alman çalıştırıcı, Trabzonspor’un başında Süper Lig’de çıktığı ilk 5 maçın tamamını kazanan ilk teknik direktör olarak kulüp tarihine geçti.

15 GOL ATTI, 3 GOL YEDİ

Bordo-mavililer, bu 5 maçta rakip kalelere 15 gol atma başarısı gösterirken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü. 

İlgili Haberler
Trabzonspor, Thomas Reis ile 5'te 5 yaptıTrabzonspor, Thomas Reis ile 5'te 5 yaptı
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
İstanbul'da inşaat çalışması nedeniyle 4 bina tahliye edildi

Sesleri duyan vatandaşlar panikle dışarı çıktı, 4 bina tahliye edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya'da pahalılık protestoları şiddete döndü! Frankfurt'ta silah dükkanı dahil çok sayıda dükkan yağmalandı

Protestolar yağmaya döndü! Silah dükkanının bile camları kırıldı
Kozmetik zincirinin saf yağ diye sattığı ürünlerde ayçiçek yağı çıktı

Kozmetik markasının "saf yağ" diye sattığı ürünlerden "rezalet" çıktı
'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Son anları olduğunu bilmiyordu

Klima çarpması sanıyordu! Son anlarını böyle geçirdi
Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!

Görüntü ABD'den değil Ankara'dan!
Sivas'ta 27 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Esat Angi'ye çocukluk arkadaşından yürek burkan veda

İmamdan izin alıp tabutun başına geçti! 20 yıllık dostuna veda
Akaryakıt fiyatları tabelaya sığmadı! Çareyi böyle buldular

Akaryakıt zammı sonrası fiyat tabelaya sığmadı! Bakın nasıl çözdüler
İzmir'de 14 yıldır aranan firari, odaya kazdığı kuyuya saklanamadan yakalandı! Kesinleşmiş 10,5 yıl cezası vardı

Odasına gizli kuyu kazmış! Saklanmaya fırsat bulamadan yakalandı