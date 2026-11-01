Dünya devlerinden Batrakov'a kanca

Dünya devlerinden Batrakov'a kancaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'ın 21 yaşındaki Rus orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov, Arsenal, Liverpool, Barcelona ve Paris Saint-Germain gibi dev kulüplerin takibine girdi.
Galatasaray’ın yaz transfer döneminde Lokomotiv Moskova’dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Rus orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov, gösterdiği performansla dev kulüpleri peşine taktı.
DEVLER SIRAYA GİRDİ
İngiliz basınında yer alan habere göre; Arsenal ve Liverpool'un ardından şimdi de Barcelona ile Paris Saint-Germain, genç yıldızı yakın takibe aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sergilediği etkili oyun ve kaydettiği 2 golle dikkatleri üzerine çeken Batrakov'un, her iki dev kulübün scout ekipleri tarafından takip edildiği ve transfer listelerinde üst sıralara yükseldiği öne sürüldü.
SKOR KATKISIYLA ÖNE ÇIKTI
Sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar tüm kulvarlarda 11 karşılaşmaya çıkan yetenekli futbolcu, takımına 3 gol ve 3 asistlik katkı sağlayarak kısa sürede kilit isimlerden biri haline geldi.