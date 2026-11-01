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Nefise Karatay’ın başına gelmeyen kalmadı! Evinde kaza geçirdi

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Nefise Karatay’ın başına gelmeyen kalmadı! Evinde kaza geçirdi
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Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından bu kez evinde geçirdiği kazayla korkuttu. Karatay, “Şu son 1.5 aydır başıma gelmeyen kaldı mı düşünüyorum. Duşa kabinin suratıma patlamadığı kalmıştı. Nazar diyorum.” diyerek yaşadığı kazayı takipçileri ile paylaştı.

  • Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay, evinde duş kabininde kaza geçirdiğini Instagram hesabından duyurdu.
  • Karatay, kısa süre önce şiddetli karın ağrısı, kusma ve 40 dereceye çıkan ateş şikayetleriyle hastaneye başvurmuştu.
  • Karatay, son 1,5 ayda yaşadığı olayları 'nazar' olarak nitelendirdi.

Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından bu kez evinde geçirdiği kazayla korkuttu. Karatay, duş kabininde yaşadığı talihsiz olayı “Nazar” diyerek anlattı.

Geçtiğimiz günlerde şiddetli karın ağrısı, kusma ve yüksek ateş şikayetleriyle hastaneye başvuran Nefise Karatay, yaşadığı zorlu süreci yeni yeni atlattığını söylemişti. Ateşinin 40 dereceye kadar çıktığını anlatan Karatay, bu kez evinde yaşadığı talihsiz kazayı Instagram hesabından duyurdu.

“ATEŞİM 40’I BULMUŞTU”

Hastalığı nedeniyle dört gündür zorlandığını belirten Karatay, yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

“4 gündür zor bir süreç yaşadım. Yeni yeni kendime geliyorum. Cuma günü şiddetli bir karın ağrısı, kusma oldu. Yerimde duramıyordum. Yemek yiyemiyordum, su bile içemiyordum. Ateşim 40’ı bulmuştu.”

“DUŞ KABİNİN SURATIMA PATLAMADIĞI KALMIŞTI”

Evinde yaşadığı kazanın ardından büyük korku yaşayan Karatay, başına gelenleri “Nazar” diyerek şu ifadelerle anlattı:

“Şu son 1.5 aydır başıma gelmeyen kaldı mı düşünüyorum. Duş kabinin suratıma patlamadığı kalmıştı. Nazar diyorum.”

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