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Burdur Çavdır'da kavşakta iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü 4 yaralandı

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Burdur Çavdır'da kavşakta iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü 4 yaralandı
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Burdur'un Çavdır ilçesinde Denizli-Antalya kara yolu Bayır köyü kavşağında iki otomobil çarpıştı; kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılar Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Burdur'un Çavdır ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Ergün A. (44) idaresindeki 15 HT 933 plakalı otomobil, Denizli- Antalya kara yolu Bayır köyü kavşağında Emre K. (38) yönetimindeki 34 GIE 214 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 15 HT 933 plakalı otomobilde bulunan Teslime Özkan ve Meryem Serttaş'ın hayatını kaybettikleri belirlendi.

Kazada sürücü Ergün A. ile aynı otomobilde bulunan Sultan S., Azime Ç., Meryem S.Ç. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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