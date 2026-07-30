Türkiye Maden-İş üyeleri, holding binası önünde gerçekleştirdikleri zincirli protestonun ardından gözaltına alındı

Haber : Hilal ACAR - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - Eskişehir'de Yıldızlar SSS Holding bünyesinde faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan Türk Maden-İş üyesi maden işçileri, resmi taahhütlere rağmen alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle Yıldızlar SSS Holding önünde eylem yaptı. İşçiler, kendilerini holding binası önündeki ağaçlara zincirledi. Bir süre sonra emniyet güçleri tarafından zincirler kırılarak sendika üyesi maden işçileri ile sendika yöneticileri gözaltına alındı.

Yıldızlar SSS Holding bünyesinde Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan ve Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Türk Maden-İş) üyesi maden işçileri, resmi taahhütlere rağmen alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle başlattıkları eylemlerini sürdürüyor.

Eylem kapsamında işçiler, pazartesi günü Ankara'da Yıldızlar SSS Holding önünde oturma eylemi gerçekleştirdi. Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde, çarşamba günü ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde basın açıklaması yapan işçiler, bugün yeniden Yıldızlar SSS Holding önünde açıklama yapmak için toplandı. Madencilere, İYİ Parti Sendikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan da destek verdi.

Eylem boyunca işçiler, "Madenciyi hor gören geleceği zor görür", "Maden işçisi vatan bekçisi", "Yağmur çamur demeyiz, biz bu yoldan dönmeyiz", "Direne direne kazanacağız" ve "Hırsız Sabahattin" sloganları attı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"En büyük sıkıntımız, arkadaşlarımızın kıdem tazminatları ve maaş alacaklarıdır. Haziran ayında yapılan protokolde, bu alacakların 23 Temmuz'da ödeneceği taahhüt edilmişti. Ancak bu protokol yerine getirilmedi. Eylemlerimizin şiddetinin ve dozunun artarak devam edeceğini söylemiştim. Bu kararlılığımızı sürdüreceğiz. Defalarca ifade ettim; emniyet güçlerimizle karşı karşıya gelmek gibi bir niyetimiz yok. Ancak bu firmadan alacaklarımızı tahsil etmenin başka bir yolu kalmadı. Bu nedenle eylemlerimizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Protokolde yer alan tutarlar ödeninceye kadar Ankara'dan ayrılmayacağımı belirtmiştim. Sözümün arkasındayım. Kangren büyüdü, artık bütün vücudu sarmaya başladı. Maalesef Yıldızlar Holding bu işi yapamıyor. 45 aydır sabrettik, artık sabrımız taştı.

Dün şirket tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Gerçekten akıllara hayret verecek ifadeler yer alıyordu. Sözde arkadaşlarımız çalışmamış, üretime engel olmuş. Buradan tüm kamuoyuna soruyorum: Maaşını vermediğiniz, mazotunu almadığınız bir iş yeri ne kadar sağlıklı olabilir? Biz maaşımızı almayacakmışız ama çalışmaya devam edecekmişiz. Bir de faturayı bize kesiyorlar. Yetmiyormuş gibi, utanmadan tüm arkadaşlarımıza 'işi engelledikleri' gerekçesiyle 50'şer bin liralık dava açıyorlar. Değerli kamuoyu, ben bu madencilerin hepsine kefilim. Yetkililerimize sesleniyoruz; gündem bu kadar yoğunken bu firmaya bir an önce müdahale edilmesini talep ediyoruz."

"ÖLÜMÜNE KADAR BURADAYIZ"

Açıklamanın ardından işçilerin bir kısmı, Yıldızlar SSS Holding binası önündeki ağaçlara kendilerini zincirledi. Diğer işçiler ise baretlerini yere vurarak, ıslık çalıp sloganlar attı.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan işçiler, yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. Kendisini ağaca zincirleyen işçilerden biri, "Biz paramızı almadan buradan ayrılmayacağız. Burada olmamızın nedeni bu. Polis ve jandarmayla karşı karşıya gelmemek, gözaltına alınmamak için kendimizi ağaca zincirledik. Buradan ayrılmayacağız, bunu böyle bilsinler" dedi.

Kendisini zincirleyen bir diğer işçi ise üç gündür eylemde olduklarını belirterek, "Bugün de kendimi zincirledim. 23 Temmuz'da bakanlıkta görüşme yapıldı. Yıldızlar Holding'den Sabahattin Yıldız hakkımızı vermedi. Ölümüne kadar buradayız. Ölmek var, dönmek yok" ifadelerini kullandı. Bir başka işçi de, "Üç gündür buradayız. Daha önce verdikleri sözleri tutmadılar. Hakkımızı almadan gitmeyeceğiz" dedi.

"BU ADAM TÜRKİYE'DE NEREDE İŞ YAPTIYSA REZİLLİK, AHLAKSIZLIK YAŞANDI"

Bir diğer işçi ise 15 yıldır aynı şirkette çalıştığını belirterek, ömrünün dörtte birini bu şirkette geçirdiğini ifade etti. İşçi, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Evden çıktığımda çocuklarıma dedim ki, 'Ben bu Sabahattin'den bu parayı alacağım.' Alamadığım zaman sizden utanıyorum. Eve döndüğümde şevkim kırılıyor. Ama eninde sonunda paramı Sabahattin'e bırakmayacağım dedim. Ancak şöyle bir durum var. Ne yazık ki bundan 45 gün önce Beypazarı'nda gerçekleştirdiğimiz ve yürümemize izin verilmeyen eylemin ardından, Çalışma Bakanı ve Enerji Bakanı ile bizzat yapılan toplantılarda bakanlarımızdan aldığımız söz şuydu: 'Gerekenler yapılacak, mağdur edilmeyeceksiniz.' Çalışma Bakanlığı genelgesini yayımladı ve kamuoyuna, '23 Temmuz itibarıyla alacaklarınız ödenecek' diye duyurdu. Ama ne yazık ki bu şahıs bunu dikkate almıyor. Bunu söylerken ben utanıyorum. Devletin bakanlarını da, devleti de tınlamıyor. Ben şunu anlıyorum: Bu adam Ali Kıran Başkesen. Devlet bu adamdan korkuyor. İsterlerse gelsinler, beni bugün alsınlar. Beni savunmayan devleti ben de istemiyorum. Koskoca Çalışma Bakanı verdiği sözün arkasında duramıyorsa bu ülke bitmiş demektir. Böyle Sabahattin'ler daha çok ürer. Bu adam Türkiye'de nerede iş yaptıysa rezillik, ahlaksızlık yaşandı. Nerede iş yaptıysa işçinin emeğine çöken, işçinin maaşına göz diken bir insan oldu. Hacca gidiyormuş, geliyormuş. Şirketin her katında mescit varmış. Yanlış anlamayın, ne yaparsa yapsın kul hakkıyla gidecek. Ama devletime de buradan sesleniyorum: Verdiğiniz sözü tutun. Sabahattin'e destek çıkmayın."

TÜRKOĞLU: "ORANTISIZ BİR GÜÇ KULLANILIYOR"

Kısa bir süre sonra emniyet güçleri, basın mensuplarını alandan uzaklaştırarak işçilere müdahalede bulundu. Müdahale sırasında işçiler, basın mensuplarına siper olarak "Basına dokunma" sloganları attı.

Basın mensuplarının alandan uzaklaştırılmasına ve işçilere yönelik müdahaleye tepki gösteren Selçuk Türkoğlu, "Maaşını alamayan, tazminatlarını alamayan işçiler burada bir oturma eylemi yapıyor. Emniyet, kaldırımın ve yolun kapatılmadığı, işçilerin duvar kenarında bulunan ağaçlara sembolik olarak kendilerini zincirleyip beklediği bir durumda müdahalede bulundu. Orantısız bir güç kullanılıyor. Müdahale yalnızca işçilere yönelik değil; basın mensuplarına da orantısız ve kabul edilemez bir şekilde yapılıyor. Basın olay yerinden uzaklaştırılarak haber alma hakkı engelleniyor, özgür medyanın görev yapmasının önüne geçiliyor. Bu durum tam anlamıyla bir karartma ve engellemedir. Yetkililer, işçilere yönelik yapılan müdahalenin gerekçesini açıklamalıdır. Basın mensupları görüntü alabilir" diye konuştu.

KOCABIYIK: "ARAMIZDA KENDİNİ ZİNCİRLEYEN, EŞİ KANSER TEDAVİSİ GÖREN BİR ÇALIŞAN VAR"

Kendilerini zincirleyen işçilere polis müdahalesi sırasında, Talih Kocabıyık da emniyet güçlerine seslenerek duruma tepki gösterdi. Kocabıyık, "Arkadaşlar, bakın siz hepiniz emir kulusunuz. Hiçbir şikayetim yok. Size bu emri verenler 5 yıllık kıdem tazminatını almasın, 3 ay maaş almasın; vallahi buraya katılmazlarsa ben de bu işi bırakırım. Bir tane emek hırsızı holdingi koruyorsunuz. Bu talimatı verenlere sesleniyorum. İçişleri Bakanlığımız, Sayın Valimiz buraya bir teşrif buyurun. Ben size derdimizi anlatayım. Eğer ben haksızsam bu grubu alıp götüreceğim. Türkiye'de ne kadar hırsız, ne kadar vatan haini varsa sahip çıkılıyor. Emeğinin karşılığını almak isteyen gariban madenciye ise güç uygulanıyor. Ülkenin başına, emekçinin başına gerçekten bela olan bir adam. O mu savunulacak? Yıllardır emeğinin karşılığını alamayan işçi mi savunulacak? Aramızda kendini zincirleyen, eşi kanser tedavisi gören bir çalışan var. 700 bin lira tazminat alacağı bulunuyor. Eşine ilaç alacak. Dedim ki buna bir öncelik verin. İyi niyetli bir firma olsaydı, önceliği o arkadaşa verirdi" dedi.

Bir süre sonra polis ekipleri tarafından işçilerin zincirleri kırıldı. Türkiye Maden-İş Sendikası üyesi maden işçileri ile sendika yöneticileri gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA