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Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var

Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var
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Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Operasyonda Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

BELEDİYEYE OPERASYON DÜZENLENDİ

Ankara'da CHP yönetimindeki Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyon gerçekleştirildi.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Operasyona ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?

Erdal Beşikçioğlu, 5 Ocak 1970'te Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini farklı şehirlerde tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak görev yaptı ve uzun yıllar tiyatro sahnesinde birçok önemli oyunda rol aldı.

Televizyon ve sinema kariyerinde özellikle canlandırdığı "Behzat Ç." karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" dizisinin yanı sıra "Tatlı Hayat", "Köprü", "Adı Efsane", "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi" gibi yapımlarda rol aldı. Sinemada da çok sayıda projede yer alan Beşikçioğlu, tiyatro yönetmenliği ve eğitmenlik çalışmalarıyla da öne çıktı.

Siyasi hayatına Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) adım atan Beşikçioğlu, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu. Seçimi kazanarak Etimesgut Belediye Başkanı olarak göreve başladı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarımehmet demirtaş:

olması gereken . geç kalındı bile

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Haber YorumlarıHaber Muavini:

Neden Nanneni mi Nonnikledi?... Geçmemiş olsun, devam o vakit... Adana'dan çıktı ben de....

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Haber Yorumlarıfrknaknc93@gmail.com:

sıra Ankara'da dewam ke

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Haber YorumlarıTürkmen Beyi Beyi:

Memleket sirke döndü

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Haber YorumlarıHüseyin ADATEPE:

Yaşasın diktatörümüz

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