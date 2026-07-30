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Üzerine konteyner devrilen işçi öldü

Üzerine konteyner devrilen işçi öldü
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HATAY (İHA) – Hatay’ın İskenderun ilçesinde limanda yaşanan iş kazasında üzerine yük konteyneri devrilen işçi öldü.

HATAY (İHA) – Hatay'ın İskenderun ilçesinde limanda yaşanan iş kazasında üzerine yük konteyneri devrilen işçi öldü.

Edinilen bilgilere göre, limana yanaşan yük gemisinde konteyner indirme ve yükleme çalışmaları sırasında gemi içerisinde bulunan 44 yaşındaki iki çocuk babası Yalçın Zülfükar Kumur'un üzerine konteyner düştü. Kazanın fark edilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Kumur hayatını kaybetti. Şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Yaşanan ölümlü iş kazasının ardından emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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