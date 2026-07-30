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Biri eski başbakan, diğeri pop yıldızı! Teknede fena yakalandılar

Biri eski başbakan, diğeri pop yıldızı! Teknede fena yakalandılar Haber Videosunu İzle
Biri eski başbakan, diğeri pop yıldızı! Teknede fena yakalandılar
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Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile dünyaca ünlü pop yıldızı Katy Perry'nin Fransa'nın güneyindeki romantik yat tatili magazin dünyasında gündem oldu. Lüks yatta güneşin tadını çıkaran çiftten Trudeau'nun sevgilisi Katy Perry'ye özenle güneş kremi sürdüğü anlar objektiflere takıldı.

Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile dünyaca ünlü Amerikalı pop yıldızı Katy Perry’nin Fransa’nın güneyindeki yat tatili magazin gündemine damga vurdu. İkilinin yatta geçirdiği keyifli dakikalar ve Trudeau’nun sevgilisine güneş kremi sürdüğü anlar objektiflere yansıdı. 

GÜNEY FRANSA'DA YAT KEYFİ

Aylardır yaşadıkları birliktelikle sık sık adlarından söz ettiren Justin Trudeau ve Katy Perry, bir grup arkadaşlarıyla birlikte Fransa’nın güneyinde yat turuna çıktı. Akdeniz sıcağının ve deniz turlarındaki keyifli anların tadını çıkaran çift, samimi görüntüleriyle dikkat çekti.

GÜNEŞ KREMİ SÜRDÜ 

Teknede geçirdikleri anlar sırasında eski Başbakan Justin Trudeau’nun, 41 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry’ye özenle güneş kremi sürdüğü anlar objektiflere takıldı. Neşeli halleriyle göz dolduran çiftin teknede sık sık şakalaştığı ve birlikte vakit geçirmekten keyif aldığı görüldü.

İşte o anlardan kareler; 

Kaynak: Haberler.com
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