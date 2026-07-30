Biri eski başbakan, diğeri pop yıldızı! Teknede fena yakalandılar

Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile dünyaca ünlü Amerikalı pop yıldızı Katy Perry’nin Fransa’nın güneyindeki yat tatili magazin gündemine damga vurdu. İkilinin yatta geçirdiği keyifli dakikalar ve Trudeau’nun sevgilisine güneş kremi sürdüğü anlar objektiflere yansıdı.

GÜNEY FRANSA'DA YAT KEYFİ

Aylardır yaşadıkları birliktelikle sık sık adlarından söz ettiren Justin Trudeau ve Katy Perry, bir grup arkadaşlarıyla birlikte Fransa’nın güneyinde yat turuna çıktı. Akdeniz sıcağının ve deniz turlarındaki keyifli anların tadını çıkaran çift, samimi görüntüleriyle dikkat çekti.

GÜNEŞ KREMİ SÜRDÜ

Teknede geçirdikleri anlar sırasında eski Başbakan Justin Trudeau’nun, 41 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry’ye özenle güneş kremi sürdüğü anlar objektiflere takıldı. Neşeli halleriyle göz dolduran çiftin teknede sık sık şakalaştığı ve birlikte vakit geçirmekten keyif aldığı görüldü.

İşte o anlardan kareler;

Kaynak: Haberler.com