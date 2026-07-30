MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölümü sonrası yürek yakan görüntü

Masterchef Türkiye yarışmasında şampiyonluğa ulaşarak adını geniş kitlelere duyuran Şef Eren Kaşıkçı'nın Kilyos'taki evinde ölü bulunmasının ardından, büyük emek vererek kurduğu restoran da yasa büründü. Yeni şube açmak için hazırlık yapan Kaşıkçı'nın Kadıköy'deki Kızıl Sakal Sandviç & Burger restoranı bugün kapılarını açmadı. Normalde sabahın erken saatlerinde mutfakta hazırlıkların başladığı işletmede sessizlik hakim oldu.

KİLYOS'TAKİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Ailesinin bir süre kendisinden haber alamaması üzerine Kilyos'taki evine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, MasterChef Türkiye şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haber başta ailesi ve yakın çevresi olmak üzere sevenlerini yasa boğarken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

ORTAĞINDAN "KALP KRİZİ" AÇIKLAMASI

Eren Kaşıkçı'dan haber alınamayınca yetkililere ilk ihbarda bulunan iş ortağı Mikail Malkoçoğlu, kesin ölüm nedeninin henüz netleşmediğini belirterek ilk değerlendirmenin kalp krizi yönünde olduğunu söyledi.

Malkoçoğlu, "Biz de adli tıp raporu çıkınca sonucu öğreneceğiz. Ama sağlık ekibi arkadaşların ilk izlenimi kalp krizi geçirdiği yönünde." ifadelerini kullandı.

YENİ ŞUBE İÇİN GÜN SAYIYORDU

Başarısını mutfağın dışına da taşımak isteyen Eren Kaşıkçı'nın son dönemde işlerine yoğunlaştığı öğrenildi. Kadıköy'de hizmet veren Kızıl Sakal Sandviç & Burger restoranını büyütmek için çalışan Kaşıkçı'nın, Pendik Kurtköy'de açmayı planladığı yeni şube için de hazırlık yaptığı belirtildi. Yakın çevresine yeni yatırımlarıyla ilgili planlarını anlattığı öğrenilen ünlü şef, hayallerini bir adım daha ileri taşımak için yoğun mesai harcıyordu.

HAYALLERİNİ KURDUĞU RESTORAN BUGÜN SESSİZ

Eren Kaşıkçı'nın büyük emek vererek hayata geçirdiği ve büyütmek için planlar yaptığı Kızıl Sakal Sandviç & Burger restoranı ise acı haberin ardından bugün kapılarını açmadı.

Normalde bu saatlerde mutfakta hazırlıkların başladığı, çalışanların yeni güne hazırlandığı işletmede sessizlik hakim oldu. Kepenkleri kapalı olan restoranda herhangi bir hareketlilik yaşanmazken, Kaşıkçı'nın emek vererek kurduğu işletmenin sessizliği, ölüm haberinin ardından yaşanan acıyı gözler önüne serdi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ADLİ TIP RAPORUYLA BELİRLENECEK

Şef Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedenine ilişkin kesin sonucun Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak raporla netlik kazanması beklenirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma ise sürüyor.

Kaynak: Haberler.com