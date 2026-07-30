Haberler

Orman yangını riski taşıyan 9 ildeki vatandaşların cep telefonlarına uyarı mesajı:

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Tarım ve Orman Bakanlığı: "Dikkat, bulunduğunuz alanda orman yangını riski çok yüksektir. Yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınalım" "Açık alanda ateş yakmayalım. En küçük duman veya alev gördüğünüzde, 112'yi derhal arayalım. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz"

Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangını açısından riskli olan Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana'dan sinyal veren tüm cep telefonu kullanıcılarına uyarı mesajı gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, orman yangını açısından risk taşıyan söz konusu illerdeki vatandaşların mesajla uyarıldığı bildirildi.

Orman yangını açısından riskli olan Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana'dan sinyal veren tüm cep telefonu kullanıcılarına, uyarı mesajı gönderildiği belirtilen mesajda, şu ifadeler yer aldı:

"Dikkat, bulunduğunuz alanda orman yangını riski çok yüksektir. Yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınalım. Açık alanda ateş yakmayalım. En küçük duman veya alev gördüğünüzde, 112'yi derhal arayalım. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz."

Kaynak: AA
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı

5 bölge alev alev! Karayolu ulaşıma kapatıldı, tehlike büyüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme

Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a olay gönderme
Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik

Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik
Evlerinde karton kutularda 5 bebek cesedi bulunan çift gözaltına alındı

Evlerinde karton kutularda 5 bebek cesedi bulunan çift gözaltına alındı
Mauro Icardi'ye yurt dışı çıkış yasağı

Mauroc Icardi'ye bir şok daha!
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'nin yeni işi tuttu! 3 gündür rüyadayım

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'nin yeni işi tuttu! 3 gündür rüyadayım
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu
Bakan Tekin açık açık uyarmıştı! Öğretmen duyduğu maaşa inanamadı

Bakan Tekin uyarmıştı! Öğretmen görüşmede duyduklarına inanamadı