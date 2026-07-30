Ece Erken hakkında yasak aşk iddiası! İş insanının eşi sessizliğini bozdu

Ünlü sunucu Ece Erken hakkında son günlerde ortaya atılan ihanet iddiası magazin gündemine damga vurdu. Gazeteci Başak Çokan, Erken'in ikiz çocukları bulunan evli bir iş insanıyla tatile çıktığını ve bu ilişkinin ortaya çıkması için çaba gösterdiğini öne sürdü. Eşiyle ilgili iddialar sonrası ünlü mimar Sema Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ece Erken tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

İHANET İDDİASI GÜNDEM OLDU

Ece Erken hakkında ortaya atılan yasak aşk iddiası büyük ses getirdi. Erken'in ikiz çocukları bulunan evli bir iş insanıyla birlikte tatile çıktığı ve söz konusu ilişkinin gün yüzüne çıkması için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü. İddialar kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

SENA BAYRAKTAR'DAN TEHDİT İDDİASI

Eşiyle ilgili iddialar sonrası art arda videolar yayınlayan ünlü mimar Sena Bayraktar yaptığı paylaşımda Ece Erken'in kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Bayraktar, Erken'in hakkında çıkan haberleri kendisinin yaptırdığını düşündüğünü iddia ederek bu nedenle hedef alındığını söyledi.

"TEHDİTLERDEN KORKMUYORUM"

Paylaşımında tehditlerden korkmadığını ifade eden Bayraktar, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

ECE ERKEN'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Sema Bayraktar'ın iddialarının ardından Ece Erken cephesinden henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com