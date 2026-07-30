Taliban'ın son hamlesi dünyayı ayağa kaldırdı! BM raporu ortaya çıkardı

Birleşmiş Milletler'in (BM) Afganistan raporu, Taliban yönetimi altındaki kadınların maruz kaldığı hak ihlallerinin daha da ağırlaştığını ortaya koydu. Rapora göre, kadınlar eğitim ve çalışma hayatından dışlanmaya devam ederken, kıyafet kurallarına yönelik denetimler sıkılaştırıldı. Bazı sağlık merkezleri ve iş yerlerine ise yanında erkek akrabası bulunmayan kadınların içeri alınmaması yönünde uyarılar yapıldı.

KADINLARA YÖNELİK KISITLAMALAR SÜRÜYOR

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu'nun (UNAMA) yayımladığı son insan hakları raporunda, Taliban'ın kadınlara yönelik uyguladığı kısıtlamaların sistematik şekilde devam ettiği belirtildi. Raporda, kız çocuklarının ilkokul sonrası eğitim hakkından mahrum bırakıldığı, kadınların büyük bölümünün çalışma hayatına katılmasının engellendiği ve kamusal alanda erkek yakını olmadan bulunmalarına yönelik baskıların sürdüğü ifade edildi.

KIYAFET DENETİMLERİ SERTLEŞTİ

Raporda, Haziran ayında Herat kentinde kıyafet kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle çok sayıda kadının gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltıları protesto etmek için düzenlenen gösteriye güvenlik güçlerinin müdahale ettiği, açılan ateş sonucu en az bir kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

ERKEK AKRABA ŞARTI UYARISI

UNAMA'nın raporuna göre, Taliban'a bağlı "Erdemi Yayma ve Kötülüğü Önleme Bakanlığı" görevlileri, ülkenin çeşitli bölgelerindeki sağlık merkezleri ve iş yerlerini ziyaret ederek, yanında erkek akrabası bulunmayan kadınların içeri alınmaması yönünde uyarılarda bulundu. Raporda, bu uygulamaların kadınların temel hizmetlere erişimini daha da zorlaştırdığı vurgulandı.

BM'DEN ÇOCUK EVLİLİĞİ UYARISI

Raporda ayrıca Taliban'ın evlilik ve ayrılığa ilişkin yeni düzenlemelerinin çocuk yaşta evliliklerin önünü açabileceği uyarısında bulunuldu. BM, yeni kuralların kadınların şiddet gördükleri evliliklerden ayrılmasını zorlaştırabileceğini ve kadın haklarına ilişkin uluslararası standartlarla bağdaşmadığını belirtti.

ULUSLARARASI TOPLUMDAN TEPKİ

BM ve uluslararası insan hakları kuruluşları, Taliban yönetimine kadınların eğitim, çalışma ve serbest dolaşım haklarına yönelik kısıtlamaları kaldırma çağrısını yineledi. Uzmanlar, Afganistan'da kadınların kamusal hayattan sistematik biçimde dışlanmasının ülkenin insani krizini daha da derinleştirdiği değerlendirmesinde bulundu