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Tuncay Sonel'in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey?

Tuncay Sonel'in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey?
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Tunceli'de Gülistan Doku cinayetini örtbas ettiği gerekçesiyle tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in mal varlığı ortaya çıktı. Sonel'in tapu sahibi olduğu gayrimenkuller arasında 40 dükkan, 6 arsa, düğün salonu, bağ ve daire bulunuyor. Sonel'in, vali maaşıyla bu kadar serveti nasıl edindiği ise merak konusu oldu.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Gülistan Doku'nun cinayete kurban gittiği ortaya çıkmış, yıllar sonra dosya üzerinde yapılan detaylı incelemelerde cinayetin, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel tarafından örtbas edildiği tespit edilmişti.

ESKİ VALİ VE AİLESİ TUTUKLU

Oğlu Mustafa Türkay Sonel'in cinayet şüphelisi olarak tutuklanmasının ardından Tuncay Sonel de 'örtbas' iddiaları ile tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Eski valinin eşi Handan Sonel de daha sonra tutuklanmıştı.

EŞİNİN AYLIK GELİRİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Tuncay Sonel'in soruşturma kapsamında tutuklanan eşi Handan Sonel, savcılıkta verdiği ifadesinde mal varlığına ilişkin dikkat çeken beyanlarda bulunmuştu.

Handan Sonel, ifadesinde mal varlığına ilişkin şu bilgileri vermişti:

- Kendi adına Ankara’da 3 milyon liralık hobi bahçesi

- Antalya Gazipaşa’da bir arsa

- Tuncay Sonel adına Ankara’da ev.

- Adana’da 5 katlı iş merkezi. Buradan aylık 700 bin lira kira geliri.

- Oğulları Mustafa Türkay Sonel adına İstanbul’da 1+1 daire

- 2 adet BMW marka otomobil.

- 13.4 milyon liralık ziynet eşyası.

VALİ SONEL'İN SERVETİ DE ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde Vali Tuncay Sonel'in de üzerine kayıtlı gayrimenkullerin listesine ulaşıldı.

Yeni Çağ'ın haberine göre tapusu Tuncay Sonel'in üzerinde bulunan 40 dükkan, bir düğün salonu, 6 arsa, bağ ve konut tespit edildi.

Taşınmazların tamamına yakını Adana'da bulunurken, Sonel'in Ankara'da iki arsa, bir bağ ve bir daire ile İstanbul'da da bir konut sahibi olduğu görüldü. 

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıŞükrü Tan:

böyle şeyler başına nasıl yansıabiliyor? tamam biz de bu insanlardan iğreniyoruz, ama bir devlet memurunun dosyayla alakalı böyle bilgi paylaşması doğru mu sizce?

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