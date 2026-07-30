Motosikletiyle vidanjöre çarpan 19 yaşındaki Nazlıcan hayatını kaybetti

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde vidanjöre çarpan motosikletin sürücüsü Nazlıcan Çetinkaya (19) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Ocaklar-Narlı yolunda meydana geldi. Nazlıcan Çetinkaya'nın kontrolünü yitirdiği 16 BJY 058 plakalı motosiklet, savrulup karşı yönden gelen Ufuk Y. yönetimindeki 10 APJ 438 plakalı vidanjörün altına girdi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Nazlıcan Çetinkaya'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Gönen ilçesinde yaşayan ve Erdek'teki bir otelde staj yaptığı öğrenilen Nazlıcan Çetinkaya'nın cenazesi otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Vidanjör sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı