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CHP'deki "paralı figüran" iddialarının ardından Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı

CHP'deki 'paralı figüran' iddialarının ardından Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sarıyer'de düzenlediği üye katılım törenine cast ajansları aracılığıyla ücretli figüran getirildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma genişliyor. Gelişmeler kapsamında gazeteciler Timur Soykan ve Fatih Altaylı, ifade vermek üzere adliyeye çağrıldı.

CHP'nin Sarıyer'deki Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı geniş çaplı üye katılım töreni, çarpıcı bir iddiayla gündeme gelmişti. Etkinlikte yer alan kalabalığın bir kısmının cast ajansları aracılığıyla parayla tutulmuş figüranlardan oluştuğu öne sürülmüştü.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ortaya atılan bu ciddi iddiaların ardından  CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin harekete geçerek iddiaların araştırılması için suç duyurusunda bulunmuştu. Yapılan şikayet ve kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyu incelemeye alarak olayla ilgili resmi bir soruşturma başlattı.

SOYKAN VE ALTAYLI ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE

Başsavcılık tarafından yürütülen "paralı figüran" soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı derinleştiren savcılık, gazeteciler Timur Soykan ve Fatih Altaylı'yı bilgilerine başvurulmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na ifadeye çağırdı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıKara_kalem:

AJANSIN SAHİBİ BEN KENDİ İNSİYATİFİMDE EVET YAPTIM DİYOR SAVCILIK SORUMLU OLANLARI DEĞİLDE GAZETECİ PEŞİNE NEDEN DÜŞMÜŞ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL....İDDİALARI DOĞRULAYAN YAPAN BELLİ HALEN NEDİYE BUZAĞI ALTINDA KUZU ARIYORSUNUZ

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Haber YorumlarıDoğrucu davut davut:

TAM diktatörlük

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Haber YorumlarıTurgay Sak:

Cast ajans kabul ediyor hatır için yaptık diyor.Gazetecilerle ne alakası var.

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Haber Yorumlarım6r89qsq9d:

boş işlerle uğraşmayın.

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