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Çanakkale'deki orman yangınında yanan alanlar dronla görüntülendi

Çanakkale'deki orman yangınında yanan alanlar dronla görüntülendi
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YANGINDAN KAÇAN GEYİK CEP TELEFONU KAMERASINDAÇanakkale'de dün merkeze bağlı Saraycık köyü yakınlarında çıkan ve 6,5 saatte kontrol altına alınan yangının etkili olduğu bölgenin simsiyah görüntüsü yürekleri burktu.

YANGINDAN KAÇAN GEYİK CEP TELEFONU KAMERASINDA

Çanakkale'de dün merkeze bağlı Saraycık köyü yakınlarında çıkan ve 6,5 saatte kontrol altına alınan yangının etkili olduğu bölgenin simsiyah görüntüsü yürekleri burktu. Söndürme çalışmalarına katılan Sarıcaeli Köyü Muhtarı Ergin Gözen, yangından kaçan bir geyiği cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntü, orman yangınlarının doğal hayata olumsuz etkisini gözler önüne serdi.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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