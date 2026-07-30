AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu

Son günlerde CHP'den istifası ve Ak Parti'ye katılacağı yönündeki iddialarla siyasette gündem olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZBETON şantiyesinde belediye işçileriyle bir araya geldi. Siyasi rotası merak konusu olan Tugay'ın işçilere verdiği mesajlar dikkat çekti.

MESAİ ÖNCESİ ŞANTİYEDE KAHVALTI

CHP'den ayrılmasının ardından AK Parti saflarına geçeceği konuşulan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZBETON AŞ’nin Bornova’daki merkez şantiyesinde mesai öncesi işçilerle buluştu. Şantiye çalışanlarıyla kahvaltı yapan ve sohbet eden Tugay, kamu hizmetinde en küçük bir yanlışa dahi geçit vermeyeceklerinin altını çizdi. Türkiye’ye ve İzmir’e gönülden bağlı olduğunu belirten Tugay'ın konuşmasındaki vurgular siyasi kulislerde de dikkatle takip edildi.

"BU MEMLEKETE ASLA İHANET ETMEM"

İşçilere hitap eden Başkan Tugay, memlekete ihanet eden herkesle mücadele edeceğini belirterek, güven ve dayanışma çağrısı yaptı. Tugay'ın konuşmasındaki öne çıkan ifadeler şu şekilde oldu:

"Ben bu memlekete asla ihanet etmem. Böyle bir ihanetin içinde olan herkesle de mücadele ederim. Benim istediğim sizin alkışınız değil, gönlünüzdeki güven ve rızadır. Birbirimize inanarak, dayanışma içinde hareket edelim. Millet bizi bu göreve getirdi, sizler de kamu hizmeti yapıyorsunuz. Hep birlikte insanlara mahcup olmayacak şekilde işimize sahip çıkacağız."

"KİMİN KENDİNİ HANGİ TARAFTA TANIMLADIĞI DEĞİL, DAYANIŞMA ÖNEMLİ"

Siyasi geleceğine dair iddiaların gölgesinde yaptığı konuşmada tarafgirlik yerine dostluk ve inanca dikkat çeken Tugay, mesai arkadaşlarına duyduğu güveni dile getirerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Kimsenin en küçük bir yanlış yapmasına izin vermeyeceğim. Kim kendini hangi tarafta tanımlarsa tanımlasın, benim için önemli olan tek şey sizlerin dostluğu, inancı ve dayanışması. Hepinizden Allah razı olsun. Çok çalışıyor, zor işler yapıyorsunuz. Hakkınız ödenmez. Bu belediye her geçen gün daha iyi olacak. Kimsenin bu belediyeyi kötü bir noktaya götürmesine izin vermeyeceğiz; bunu hep birlikte sağlayacağız."