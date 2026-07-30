35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek

İçişleri Bakanlığı, araçlara sonradan takılan port bagaj, çadır ve kayak taşıma aparatları gibi sökülebilir ekipmanlara ilişkin yeni bir bilgilendirme yayımladı.

NTV'de yer alan habere göre Bakanlık, söz konusu ekipmanların araçta teknik bir değişiklik olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığını belirterek, trafik denetimlerinde bu ekipmanların 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 32'nci maddesi kapsamında "teknik tadilat" olarak kabul edilmemesi gerektiğini duyurdu.

ARTIK TADİLAT KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEYECEK

Araçların İmal, Tadil ve Montajı (AITM) Alt Komite toplantısı sonuç notunda, port bagajların araç üzerinde mevcut ya da sonradan monte edilen ara atkılar üzerine sabitlenen, kapalı ve kilitli eşya taşıma ekipmanı olduğu ifade edildi.

Kararda, bu ekipmanların aracın yapısal bütünlüğünü veya güvenlik parametrelerini değiştiren kalıcı bir işlem niteliği taşımadığı vurgulanarak, tadilat kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda trafik denetimlerinde araçların üzerine takılan port bagaj, çadır ve kayak taşıma aparatları gibi sökülebilir ekipmanlar nedeniyle 2918 sayılı Kanun'un 32'nci maddesi doğrultusunda işlem yapılmaması yönünde bilgilendirme yapıldı.

BİN LİRA CEZA KESİLİYORDU

Daha önce bazı polis ve jandarma uygulama noktalarında, araçlarında port bagaj, çadır veya kayak taşıma aparatı bulunan sürücülere görevli personelin değerlendirmesi doğrultusunda bin lira idari para cezası uygulanabiliyor, ayrıca ekipmanların projelendirilmesi için 30 gün süre verilebiliyordu.

Yeni düzenlemeyle birlikte bu uygulamaya son verildi. Bundan sonraki süreçte polis veya jandarma ekipleri, söz konusu sökülebilir ekipmanlar nedeniyle sürücülere ceza uygulayamayacak.

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU'NUN 32'NCİ MADDESİNDE NELER YER ALIYOR?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 32'nci maddesi, araçlar üzerinde yapılan teknik değişikliklere ilişkin yükümlülükleri düzenliyor.

Buna göre araç üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü teknik değişikliğin, işleten tarafından 30 gün içinde araç tescil kayıtlarına işletilmesi gerekiyor. Bu yükümlülüğe uymayan işletenlere 1.000 lira idari para cezası uygulanıyor.

Mevzuata uygun teknik değişiklik yapılan araçlar ise değişikliğin belgelendirilip araç tescil kayıtlarına işlenmesine kadar trafikten men ediliyor.

Araç üzerinde mevzuata aykırı değişiklik yapılması halinde ise işletene 5.000 lira idari para cezası uygulanırken, araç mevzuata uygun hale getirilinceye kadar trafikten men ediliyor. Yapılan değişikliğin çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü oluşturması halinde sürücüye ayrıca 16.000 lira idari para cezası kesiliyor ve araç 30 gün süreyle trafikten men ediliyor.

Ayrıca ilgili mevzuat gereği bulunması zorunlu olan arkadan çarpmaya karşı koruma çerçevesi, yan koruma çerçevesi veya devrilmeye karşı koruyucu yapının bulunmaması ya da teknik şartlara uygun olmaması durumunda da işletene 16.000 lira idari para cezası uygulanıyor ve araç eksiklik giderilinceye kadar trafikten men ediliyor.

Kaynak: Haberler.com