Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
Petrol fiyatlarındaki durdurulamayan yükseliş, akaryakıt tabelalarına yansımaya devam ediyor. Küresel piyasalarda artan gerilimin etkisiyle yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 3,71 liralık dev bir zam gelmesi bekleniyor. Bu zam sonrası motorinin litre fiyatı 80 lirayı aşacak.
Orta Doğu'da tırmanan kriz akaryakıt fiyatlarını yukarı çekiyor. Motorinin litre fiyatına yarından zam bekleniyor.
PETROL AKIŞI DURDU
ABD ve İran arasındaki gerilimin her geçen gün artması, küresel enerji ticareti için kritik öneme sahip olan Hürmüz ve Babülmendep Boğazları'ndan petrol akışını adeta durma noktasına getirdi. Tedarik zincirindeki bu endişe ve arz sıkıntısı, petrol fiyatlarını hızla yukarı çekerken, iç piyasada da motorin fiyatlarına doğrudan zam olarak yansıdı.
MOTORİNE BİR ZAM DAHA
Yarından itibaren geçerli olması planlanan 3,71 liralık zammın ardından, motorinin litre fiyatının rekor seviyelere ulaşması öngörülüyor.
MOTORİN 80 LİRAYI AŞACAK
Beklenen zam sonrası illere göre tahmini yeni pompa fiyatları şu şekilde şekillenecek:
İstanbul: 80,92 TL
Ankara: 82,03 TL
İzmir: 82,31 TL
Doğu İlleri (Ortalama): 83,77 TL
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Anadolu
Benzin: 66.98 TL
Motorin: 77.13 TL
İstanbul Avrupa
Benzin: 67.13 TL
Motorin: 77.25 TL
Ankara
Benzin:68.08 TL
Motorin:78.37 TL
İzmir
Benzin: 68.37 TL
Motorin: 78.65 TL