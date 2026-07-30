Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor

Orta Doğu'da tırmanan kriz akaryakıt fiyatlarını yukarı çekiyor. Motorinin litre fiyatına yarından zam bekleniyor.

PETROL AKIŞI DURDU

ABD ve İran arasındaki gerilimin her geçen gün artması, küresel enerji ticareti için kritik öneme sahip olan Hürmüz ve Babülmendep Boğazları'ndan petrol akışını adeta durma noktasına getirdi. Tedarik zincirindeki bu endişe ve arz sıkıntısı, petrol fiyatlarını hızla yukarı çekerken, iç piyasada da motorin fiyatlarına doğrudan zam olarak yansıdı.

MOTORİNE BİR ZAM DAHA

Yarından itibaren geçerli olması planlanan 3,71 liralık zammın ardından, motorinin litre fiyatının rekor seviyelere ulaşması öngörülüyor.

MOTORİN 80 LİRAYI AŞACAK

Beklenen zam sonrası illere göre tahmini yeni pompa fiyatları şu şekilde şekillenecek:

İstanbul: 80,92 TL

Ankara: 82,03 TL

İzmir: 82,31 TL

Doğu İlleri (Ortalama): 83,77 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu

Benzin: 66.98 TL

Motorin: 77.13 TL

İstanbul Avrupa

Benzin: 67.13 TL

Motorin: 77.25 TL

Ankara

Benzin:68.08 TL

Motorin:78.37 TL

İzmir

Benzin: 68.37 TL

Motorin: 78.65 TL

Kaynak: Haberler.com