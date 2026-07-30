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O anların görüntüsü de ortaya çıktı: Manifest kızları bu şehre giremez

O anların görüntüsü de ortaya çıktı: Manifest kızları bu şehre giremez Haber Videosunu İzle
O anların görüntüsü de ortaya çıktı: Manifest kızları bu şehre giremez
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Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, çocukların müzik grubu Manifest'in kentte konser vermesi talebini "Biz burada olduğumuz sürece hiçbir Manifest kızı Çorum’a giremez" diyerek veto etti. Olayın yankıları sürerken o anları görüntüleri de ortaya çıktı. Aşgın'ın sözlerinden sonra alandakilerin alkışlarla destek verdiği görüldü.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, son dönemde gençler arasında büyük ilgi gören altı kadın üyeden oluşan müzik grubu Manifest hakkında yaptığı açıklamayla gündem oldu.

"BİZ BURADA OLDUĞUMUZ SÜRECE..."

"Şehir Buluşmaları" programında Akkent Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aşgın'a, programa katılan çocuklar sevdikleri grubun Çorum'da konser vermesini istediklerini söyledi. Çocukların Manifest konseri talebine yanıt veren Aşgın, "Biz burada olduğumuz sürece hiçbir Manifest kızı Çorum’a giremez" sözleriyle isteği geri çevirdi.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI 

Olayın yankıları sürerken o anların görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Aşgın'ın sözlerinden sonra alandakilerin alkışlarla destek verdiği görüldü.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Yoz boz...

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Haber YorumlarıDieffen:

ne istiyorsunuz. doğruyu söylemiş. bitirdiniz toplumu. gençlerde din iman kalmadı.

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