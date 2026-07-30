O anların görüntüsü de ortaya çıktı: Manifest kızları bu şehre giremez

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, son dönemde gençler arasında büyük ilgi gören altı kadın üyeden oluşan müzik grubu Manifest hakkında yaptığı açıklamayla gündem oldu.

"BİZ BURADA OLDUĞUMUZ SÜRECE..."

"Şehir Buluşmaları" programında Akkent Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aşgın'a, programa katılan çocuklar sevdikleri grubun Çorum'da konser vermesini istediklerini söyledi. Çocukların Manifest konseri talebine yanıt veren Aşgın, "Biz burada olduğumuz sürece hiçbir Manifest kızı Çorum’a giremez" sözleriyle isteği geri çevirdi.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın yankıları sürerken o anların görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Aşgın'ın sözlerinden sonra alandakilerin alkışlarla destek verdiği görüldü.

Kaynak: Haberler.com