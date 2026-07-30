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Merkez Bankası'ndan 16 yıl sonra bir ilk

Merkez Bankası'ndan 16 yıl sonra bir ilk
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Türkiye ile Suriye arasında 2010'dan bu yana merkez bankacılığı alanındaki en önemli temaslardan biri gerçekleşti. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın Şam ziyaretinde, iki ülke merkez bankaları arasında karşılıklı mevduat hesaplarının açılması konusunda anlaşmaya varıldı. Taraflar, iş birliğinin iki ülkenin ekonomik kalkınmasına ve ortak refahına katkı sağlayacağını vurguladı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Şam temaslarına Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinde Büyükelçi Nuh Yılmaz ile görüşerek başladı. Ardından Suriye Dışişleri Bakanlığını ziyaret eden Karahan, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından kabul edildi.

MERKEZ BANKALARI ARASINDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Karahan daha sonra Suriye Merkez Bankasına geçerek Suriye Merkez Bankası Başkanı Muhammed Safvet Raslan ile görüştü. Görüşmede iki ülke merkez bankaları arasında karşılıklı mevduat hesaplarının açılması konusunda anlaşmaya varıldı.

İŞBİRLİĞİ VE ORTAK REFAH VURGUSU

TCMB Başkanı Karahan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şam'da gördüğü misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek Türkiye ve Suriye merkez bankaları arasındaki işbirliğinin iki ülkenin ekonomik refahına katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Karahan, "Merkez bankalarımız arasındaki dostluk ve işbirliği bağlarının, ülkelerimizin ortak refahı ve ekonomik kalkınması için güçlü bir temel oluşturacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Suriye Merkez Bankası Başkanı Muhammed Safvet Raslan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TCMB Başkanı Karahan'ı Şam'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk bağlarının yeni işbirliklerine zemin hazırladığını ifade etti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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