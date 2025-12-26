Türkiye'de 2025 böyle geçti: Mart

Türkiye'de mart ayının son haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı.

Mart ayının ilk haftasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık iki aydır tedavi gören Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram 75 yaşında hayatını kaybetti.

Ay ortalarında İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiğini bildirdi.

İBB Meclisi'nde, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılması nedeniyle 26 Mart'ta yapılan oylamada, İBB Başkan Vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Nuri Aslan seçildi.

Türk sinemasının usta oyuncularından Filiz Akın 82 yaşında hayatını kaybetti.

"Kurtlar Vadisi", "Ekmek Teknesi" ve "Deli Yürek"in arasında olduğu unutulmaz dizilere imza atan yapımcı, yönetmen ve senarist Osman Sınav 69 yaşında İstanbul'da vefat etti.

Mart ayının son gününde ise KKTC'de bir konser sırasında sahnede rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan sanatçı Volkan Konak 58 yaşında hayatını kaybetti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, mart ayının önemli gelişmeleri şöyle:

1 MART

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde şehit aileleriyle iftar programında bir araya geldi. Her ramazanda olduğu gibi bu yıl da ilk iftarı şehit yakınlarıyla yaptıklarını belirten Erdoğan, "Elbette meselelerimizin çözümünde önceliği görüşmeye, konuşmaya ve uzlaşmaya veririz, veriyoruz. Bundan sonra da nefret dili, kavga ve gerilim yerine karşılıklı saygıyı, hoşgörüyü ve diyaloğu gözetmeye devam edeceğiz fakat uzattığımız elin havada bırakılması veya ısırılması halinde de demir yumruğumuzu daima hazır tutuyoruz." dedi.

Erdoğan, " Türkiye, sınırları içinde ve dışında terörle mücadele konusunda sadece bölgemizin değil, dünyanın en güçlü, kabiliyetli ve dirayetli ülkesidir. Şayet verilen sözler tutulmaz, süreç bir şekilde oyalama, savsaklama, göz boyama, isim değiştirip bildiğini okuma gibi şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider. Halen devam eden operasyonlarımızı, gerekiyorsa taş üstüne taş, omuz üstünde baş bırakmadan son teröristi bertaraf edene kadar sürdürürüz" ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada "Nihayet yeni yüzyılda Terörsüz Türkiye'nin seher vaktine gelinmiş ve bu suretle milli huzur ve sükunetin gün doğumuna ramak kalmıştır. PKK terör örgütünün Kandil'deki elebaşlarının İmralı'nın etrafında kenetlenerek 27 Şubat çağrısına sahip çıkmaları bu aşamada örgütsel tutarlılık olup herkesin yararınadır. Terörsüz Türkiye, huzurlu Türkiye, süper güç Türkiye yarın değil, hemen ulaşılacak bir hedeftir ve bizim de siyasi şerefimize emanettir." değerlendirmesinde bulundu.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması sonuçlandı. 1 milyon 543 bin 367 kişinin katıldığı oylamada, "Geri dönüş", "Sırılsıklam", "Tek sıra", "Gün doğumunda İHA" ve "Gol sevinci" en çok seçilen fotoğraflar oldu. 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından Suriye'de yaşananlara odaklanan 21 fotoğrafın oylamaya sunulduğu "Özgür Suriye" kategorisinde, Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" adlı karesi 11 bin 344 oyla birinci seçildi.

Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal, tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

2 MART

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık iki aydır tedavi gören Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram 75 yaşında hayatını kaybetti.

3 MART

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen, Geleneksel Büyükelçiler İftarı'na katıldı. Erdoğan, "Ne ülkemizin ne bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını herkesin anlamasını, kabullenmesini sonu hüsranla bitecek ham hayaller peşinde koşmak yerine planlarını buna göre yapmasını tavsiye ediyoruz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde mermer bir Hermes heykelinin gün yüzüne çıkarıldığını bildirdi.

4 MART

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara'da yaşayan Murat ve Alime Fidan ailesini ziyaret ederek, iftar sofrasına konuk oldu.

İçişleri Bakanlığı, "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan tutuklanmasına karar verilen İstanbul Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, iş insanı Saadettin Saran ile Acun Ilıcalı ve bazı şüpheliler hakkında, futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamı yaptıkları iddiasıyla, 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

Borsa İstanbul'da BIST Pay Piyasası'nda son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliklerinin oluşmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu öne sürülen 17 şüpheli gözaltına alındı.

Vefat eden Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) tören düzenlendi. Sanatçının naaşı, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.

5 MART

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin "resmi belgede sahtecilik" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, canlı bağlantıyla Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Açılış Töreni'ne katıldı.

6 MART

Cumhurbaşkanı Erdoğan, polis, jandarma, sahil güvenlik personeli ve güvenlik korucuları ile iftarda bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, "Amacımız, hiçbir güvenlik görevlimizin, hiçbir evladımızın burnunun dahi kanamayacağı kalıcı bir güven iklimini içeride ve dışarıda tesis etmektir." dedi.

Erdoğan, "Türkiye, maruz kaldığı onca ihanete ve saldırıya rağmen güvenlik noktasında zafiyet yaşamıyorsa, bunun sebebi vaktinde atılan uzak görüşlü adımlarımızdır. (FETÖ) Milli projelerin engellenmesinden siyasi cinayetlere, ajanlıktan terörle mücadelenin sekteye uğratılmasına ihanetlerin gerisinde bu örgüt bulunuyordu. Emniyet, ordu ve jandarmamızı FETÖ'cü hainler başta olmak üzere hukuk dışı yapılardan temizledikçe terör örgütleriyle daha etkin mücadele imkanına kavuştuk." ifadelerini kullandı.

7 MART

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin (AB) düzenlediği Fikirdaş Ülke Liderleri Çevrim İçi Toplantısı'nda, "Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimizi muhafaza ediyoruz. AB'nin de artık stratejik ve vizyoner tutum benimsemesini, üyelik müzakerelerimizin canlandırılmasını bekliyoruz."dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı'nda "Hazineden yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkar kredi limitini 750 bin liradan, 1 milyon liraya yükseltiyoruz." dedi.

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel, hastanede hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Aşırı hipotermisi vardı. Bütün çabalarımıza rağmen maalesef kurtulamadı." dedi.

9 MART

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında gündeme ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "PKK terör örgütü ve iltisaklı gruplar derhal ve ön şartsız silah bırakmalı, hatta kanlı silahlarını Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmelidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'de yaşanan olaylara ilişkin, "Eski rejim kalıntıları da hukuk dışı hareket eden her türlü oluşum da kapsayıcı bir siyasi yapı yönünde Suriye'nin tarihi dönüşümüne set çekemeyecektir." ve "Türkiye Cumhuriyeti olarak komşumuz Suriye'nin farklı dinden, mezhepten ve etnik kimlikten tüm vatandaşlarının güvenliğini, birliğini ve haklarını savunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

10 MART

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Erdoğan, "Avrupa Birliği ile ortak çıkarlar temelinde karşılıklı saygıyı esas alan tam üyelik hedefine odaklanan bir bakış açısıyla ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Köprüden önce son çıkışın Türkiye olduğunu bir kez daha kendilerine hatırlatıyoruz." dedi.

11 MART

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinlilerle Kardeşlik İftarı'nda "İsrail'in 471 gün boyunca Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar, insanlık tarihine bir utanç lekesi olarak kazınmıştır. Türk milleti olarak Kudüs, Filistin nöbetimiz devam ediyor. Bu ruhla siyonist rejimin 471 günlük işgali karşısında Gazzeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadık." dedi.

12 MART

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu metinlerinden ve medeniyet birikimimizin en güzel yazılı ifadelerinden olan İstiklal Marşı, Türk milletinin vatan sevgisi, bağımsızlık tutkusu ve milli bilinç gibi değerlerini en veciz şekilde özetlemektedir. Dün olduğu gibi bugün de Asım'ın nesli olarak İstiklal Marşı ile ortaya konulan değerlere her zaman sahip çıkacak, İstiklal Marşı'nın ruhunu ve merhum Akif'in ideallerini yaşatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yerli ve milli imkanlarla ROKETSAN tarafından üretilen "ATMACA Güdümlü Mermisi"nin TCG PREVEZE denizaltısından atışının başarılı şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Şunu bugün bir kez daha açıkça söylemek isterim. Avrupa Birliği, güç ve irtifa kaybının önüne geçmek, hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliği ile başarabilir. Türkiye ve Polonya NATO'nun Avrupa'daki en büyük iki kara ordusuna komuta eden, ittifakın doğu ve güney kanatlarında konumlanan iki kilit müttefiktir." dedi.

13 MART

"Düğün Dernek", "Çalgı Çengi", "Kardeş Payı" ve "Hokkabaz"ın aralarında olduğu birçok sinema filmi ve dizide rol alan oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti.

14 MART

İstanbul'da düzenlenen operasyonla "Payfix" isimli ödeme kuruluşu üzerinden yurt dışındaki yasa dışı bahis sitelerinin Türkiye'de faaliyet göstermesini sağladığı ve bu yöntemle suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladığı öne sürülen 49 zanlı gözaltına alındı.

Örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Erkan Kork'a ait "Flash Haber TV" isimli televizyon kanalına, bağlı bulunduğu şirket ile beraber el konulması kararı verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic ile İstanbul'da görüştü. Erdoğan, görüşmede, Bosna Hersek'te Sırp Kesimi Başkanı Dodik hakkındaki hüküm sonrası gelişmeleri yakından takip ettiğini, bölgedeki liderlerle de temasta olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek'te birlik ve bütünlüğün esas olduğunu, ayrılıkçı yaklaşımların kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmada, "(Şehir hastaneleri) Ülkemizdeki muhalefetin engellemek için her yolu denediği bu hastaneler binlerce insanımızın hayatının kurtulmasına vesile olmuştur." ifadesini kullandı.

15 MART

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen devlet himayesindeki çocuklarla iftar programında, "Türkiye her alanda daha iyi seviyelere gelecek. Türkiye Yüzyılı inşallah siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Geleneksel İftar Programı'nda, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin, "Türkiye olarak, yakalanan bu fırsatı Allah'ın izniyle en iyi şekilde değerlendireceğiz. En kısa süre içinde silahlardan, terör örgütlerinden arınmış bir Türkiye'yi ve terör örgütlerinden temizlenmiş bir bölgeyi inşallah kurmak nasip olacaktır. Bu sorumluluk millete, ümmete, bölge halklarına karşı hepimizindir." diye konuştu.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi "Yaren" leylek, 14'üncü yılda da gelerek balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına kondu.

16 MART

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetinin MHP'ye yapacağı ikinci ziyarete ilişkin, "CHP Genel Başkanı ve çıkarcı yönetimi yine baltayı taşa vurmuştur. Ne yapsalar beyhudedir, terörsüz Türkiye'nin doğuş müjdesini karartamayacaklardır. DEM Parti heyetinin siyasi partilerle bir program çerçevesinde görüşmesi, terörsüz Türkiye mücadelesine destekleri takdire şayandır." ifadelerini kullandı.

17 MART

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin MKYK üyeleriyle iftar programında bir araya geldi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Terörsüz Türkiye'ye ilişkin, "Cumhur İttifakı olarak eşgüdüm içinde yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye girişimimizle Türkiye'nin 40 yılına, on binlerce canına, yüzlerce milyar dolarlık kaynağına mal olan bir musibetin çözümü için cesur bir adım attık." ifadesini kullandı.

18 MART

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiğini bildirdi. İmamoğlu, üniversite diplomasının iptal edilmesine ilişkin "Bu gayrimeşru kararı elbette yargıya taşıyacağız, yargıda mücadelemizi vereceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde Kara Harp Okulu öğrencileriyle iftar programında bir araya geldi. Erdoğan, konuşmasında, "Şunu çok açık ve net söylemek isterim, Arzımevut hezeyanıyla coğrafyamızı kana, gözyaşına ve zulme boğmak isteyenlerin sonuna kadar karşısında duracağız." ifadesini kullandı.

Göktürk-1 uydusu, 100 bininci görüntüyü Çanakkale'deki Şehitler Abidesi'nden aldı. MSB: "8 yıldır uzaydaki gözümüz olarak başarıyla görev yapan Göktürk-1 uydumuz, 100 bininci görüntüyü de Çanakkale'deki Şehitler Abidesi'nden aldı." açıklamasında bulundu.

19 MART

İBB'ye yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 87 şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Tarafsız ve bağımsız yargının gerçekleştirmekte olduğu soruşturmaları farklı taraflara çekmek, darbe gibi ifadelerle nitelendirmek son derece tehlikeli ve yanlıştır." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin, "Hukuki bir tedbiri 'darbe' diyerek karalamak, hak arayışını sokağa taşırmaya hazırlık yapmak, cinnet geçirmiş, akıl ve ahlak seviyesini kaybetmiş bir siyasi yozluktur. Hiç kimse dokunulamaz, ulaşılamaz, erişilemez ve hesap sorulamaz değildir." değerlendirmesinde bulundu.

20 MART

İBB Başkanı vekaleti görevine CHP'li İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan getirildi.

CHP Genel Başkanı Özel, DEM Parti heyetinin Saraçhane'deki ziyaretinde konuştu. Özel, "Biz nevruz meydanlarında toplanmayla Saraçhane'de dayanışma için toplanmayı birbirinden ayrı görmüyoruz. İkisi de kardeşliğe, barışa, birlikte yaşama ümidine dair toplanmalardır, dayanışmalardır. Nevruzda çekilen halayları biz, İmamoğlu'yla da dayanışma, her türlü hukuksuzluğa karşı direnme ve meydan okuma olarak görürüz." dedi.

İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hakimliğince el konuldu.

"Kurtlar Vadisi", "Ekmek Teknesi" ve "Deli Yürek"in arasında olduğu unutulmaz dizilere imza atan yapımcı, yönetmen ve senarist Osman Sınav, 69 yaşında İstanbul'da vefat etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, bölücü terör örgütüne "4 Mayıs'ta kongreyi toplayın" çağrısında bulundu. Bahçeli, "Bizim tasavvur ve teklifimiz Hıdırellez'in arifesinde, mesela 4 Mayıs 2025 Pazar günü Muş'un Malazgirt ilçesinde DEM Parti'li belediye başkanının destek, katkı ve yardımıyla PKK'nın kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koyması ve bu işi bitirmesidir." ifadesini kullandı.

MGK toplantısına ilişkin bildiri yayımlandı. Bildiride, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılmasıyla milli birlik ve beraberliğin daha da pekişeceği, tüm vatandaşların huzur ve refahının artacağı, ülkenin sosyoekonomik gelişimi ve kalkınma sürecinin hızlanacağı, demokrasinin güçleneceği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki dönem AK Parti milletvekilleriyle iftar programında bir araya geldi. Erdoğan, "Pervasızca yürütülen katliamlara sessiz kalanlar, İsrail'in işlediği savaş, soykırım ve insanlık suçlarına engel olmayanlar, hem tarih önünde hem de insanlık vicdanında er ya da geç hesap vereceklerdir." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde 6 polisin yaralandığını belirtti.

21 MART

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'nda yaptığı konuşmada, "21 Mart Nevruz, Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olacak, böylece birliğimize, beraberliğimize, dayanışmamıza hizmet edecektir. Terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttüğümüz çok boyutlu çalışmalarda bazı kritik eşikleri, hamdolsun suhuletle geride bıraktık." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları üzerinden sokak çağrısı yapılmasına ilişkin, "Vatandaşlarımızı polislerimizle karşı karşıya getirmenin, provokasyonlarla sokakları karıştırmanın hiç kimseye bir faydası yoktur." değerlendirmesini yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasına ilişkin sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yaptıkları değerlendirilen 72'si yurt dışında, 326 şüphelinin hesap yöneticisinin belirlendiğini, 54 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, parti tüzüğünün verdiği yetkiye dayanarak, 15 gün sonrası için olağanüstü kurultay kararı aldıklarını açıkladı. Özel, "Partiyi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye'ye ilan ederiz." dedi.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve yeni yönetim seçilmesi talebiyle açılan davada mahkeme, Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesine hükmetti.

22 MART

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı iftar programında, "Sokak terörü üzerinden siyasete ve adalete istikamet çizildiği günler eski Türkiye'yle birlikte tamamen mazide kalmıştır. Cesaretiniz varsa bırakın demokrasi işlesin, bırakın hukuk işlesin. Bırakın mahkemeler hiçbir baskı altında kalmadan Türk milleti adına kararınız versin. Türkiye'de hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değildir. Türkiye'de suç işleme özgürlüğü olan imtiyazlı bir azınlık yoktur, olmayacaktır." dedi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan İmamoğlu'nun da arasında olduğu 91 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı, İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik terör soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun ifade işlemi tamamlandı. Böylece, İmamoğlu, gözaltına alındığı iki soruşturma kapsamında da ifadesini vermiş oldu.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, İBB şirketlerinden Medya AŞ Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması ile ilgili İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne'de meydana gelen eylemlerde 343 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Türk sinemasının usta oyuncularından Filiz Akın, 82 yaşında hayatını kaybetti.

23 MART

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun, "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "rüşvet almak", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden tutuklandığı, Çalık'ın, "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden tutuklandığı, Şahan'ın ise "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden tutuklandığı hatırlatılan açıklamada, "Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin, "Yürütülen adli soruşturmayı bir 'siyasi soruşturma' olarak nitelendirmek yanlış olup, hukuki değerlendirmelerin siyasi zemine çekilmesi, kamuoyunda yanlış algıların oluşmasına neden olabileceği gibi hukuk devleti ilkesine de aykırılık teşkil eder." ifadesini kullandı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Demokrasi sadece benim için değil, sadece CHP'liler için değil, demokrasi bu ülkede yaşayan herkes için geçerli, sihirli bir kavramdır. Demokrasiyi yaşatmak, demokrasiyi derinleştirmek, demokrasiyi güçlendirmek hepimizin görevidir." dedi.

24 MART

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Erdoğan, İBB'ye yönelik soruşturma süreciyle ilgili, "Genel Başkan dahil ana muhalefet partisi yöneticileri, maalesef çok büyük bir şuursuzluk örneği sergilemiştir. Yolsuzluk, soygun, irtikap, iltimas, rüşvet iddialarına cevap vermek yerine, 5 gün boyunca siyasi tarihimizin en basiretsiz, seviyesiz, ahlak ve hukuk yoksunu açıklamalarına imza atmışlardır" dedi.

25 MART

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteli gençlerle iftar programında, "Sokaklarda terör estirenlerin, bu ülkeyi yangın yerine çevirmek isteyenlerin varacağı hiçbir menzil yoktur. Girdikleri yol çıkmaz sokaktır." dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasına ilişkin düzenlenen eylemlerde 1418 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Türkiye'deki toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunduğu iddia edilen Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) merkez yürütme kurulu üyeleri hakkında "suç işlemeye alenen tahrik etmek" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da, son dönemde gerçekleşen toplumsal olayları kışkırttıkları, şiddete karıştıkları, yüzlerini maskeyle gizledikleri ve sopa kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan toplam 208 şüpheliden 172'si tutuklandı.

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Ali Nuhoğlu ile Furkan Remzi Ceylan'ın 3 şirketine el konuldu.

26 MART

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler ile İftar Programı'na katıldı. Erdoğan, "Sorumsuz boykot çağrılarıyla tüccarın işiyle oynayan, işçinin ekmeğiyle oynayan, sanayiciyi, girişimciyi batırmak için adeta çabalayan muhteris siyasetçilere prim vermeyeceğiz." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, gündemi değerlendirirken, "Milletimizin alın teri, helal emeği olan belediye kaynaklarını organize rüşvet, hırsızlık ve yolsuzluk anaforunda hiç edenlerden tarih ve adalet önünde hesap sorulmalıdır. Saraçhane komplosunu birden bire devreye alanlar Türk ve Türkiye düşmanlarına rehin düşen ve bundan mülhem batıla hizmetkar olan işbirlikçilerdir." ifadelerini kullandı.

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 6 Nisan 2025'te 21. Olağanüstü Kurultay yapılması kararının yürürlüğünün durdurulması talebine yönelik ihtiyati tedbir istemini reddetti.

Yönetmen İlker Canikligil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara ilişkin "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklandı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından yapılan izinsiz gösterilere ilişkin düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 575 şüpheliden 178'i tutuklandı.

İBB'ye yönelik yürütülen "terör" soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan firari şüpheli Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, İstanbul Adliyesi'ne giderek teslim oldu.

İBB Meclisi'nde, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada, İBB Başkan Vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Nuri Aslan seçildi.

27 MART

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dini azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle bir araya geldiği iftarda, "Bölgede nükseden toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara, bunun için her yolu deneyenlere fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Uludağ'da bir otelde çıkan yangında milli kayakçı Berkin Usta ve eski milli kayakçı babası Yahya Usta hayatını kaybetti.

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

28 MART

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede, Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşın sona erdirilmesi için başlatılan süreci Türkiye'nin yakından takip ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 9. Milli İrade İftarı'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye, ne zaman kendisine biçilen konuma itiraz etse, kökü dışarda bazı kirli odaklar tarafından hedefe konulmuştur." dedi.

İBB soruşturmasına ilişkin, "Bir haftadır yolsuzluğu örtmek, hırsızlığı gizlemek, soygunu perdelemek, sahtekarlığı savunmak adına her şeyi yaptılar." diyen Erdoğan, "Hak arama bahanesiyle demokrasiyle hukukla meşru hak arama yollarıyla asla alakası olmayan çok tehlikeli bir provokasyona giriştiler." açıklamasını yaptı.

Erdoğan, "Önceki gün bizim de tahmin edemeyeceğimiz yeni bir eşik açıldı. Son olarak Batı'ya yalvaracak kadar kontrolü kaybettiklerini gördük. Öyle büyük bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız ki, Cumhuriyeti kurmakla övünen bir partinin genel başkanı çıkıyor resmen siyasi mandacılık talep ediyor. CHP'nin Genel Başkanı Gazze soykırımındaki iki yüzlü yayınları sebebiyle itibarını kaybetmiş bir yabancı medya kuruluşundan süklüm püklüm yardım dileniyor. Bu zat, ülkesini yabancılara şikayet ederken utanmıyor, 'Ben partimi ve kendimi niye bu hale düşürüyorum?' sorusunu sormak aklına dahi gelmiyor." ifadelerini kullandı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 59'u tutuklu 74 şüpheli hakkında 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliğine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar seçildi.

29 MART

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile Ramazan Bayramı dolayısıyla birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bursa'daki otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan 4 kişinin işletme sahibi Cevdet Kadir A, işletme müdürü Tekin D, kayak odası çalışanları Mert Kaan Ç. ve Eren T. olduğu, otelin mülk sahibi Zeynep T. ve kayak odası çalışanı Tekin K'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

30 MART

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, "Bu ramazanı da gönül coğrafyamızda yaşanan zulümler sebebiyle buruk geçirdik. Bilhassa Gazze'deki soykırım, sürekli daha vahim bir boyuta ulaşıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin teşkilatlarına gönderdiği video mesajında, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmalarına ilişkin, "İstanbul merkezli yürütülen rüşvet, yolsuzluk ve terör soruşturmalarını dikkatle takip etmekteyiz. Soruşturma ilerledikçe ve derinleştikçe belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütünün kollarının nerelere uzandığı elbette deşifre olacaktır." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya arife gününde ülke genelinde 766 trafik kazasının yaşandığını, 1219 kişinin yaralandığını, 5 kişinin ise hayatını kaybettiğini bildirdi.

31 MART

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma programı düzenlendi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti ile DEM Parti heyeti ilk kez bayramlaştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, "Sayın Genel Başkanımızın Türkiye'deki siyasi tarihi değiştiren çağrısıyla beraber çok önemli adımlar atıldı. Çok önemli bir sürece girildi. İnşallah, bu süreç de devam edecek." dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan "Artık sözler söylendi. Ötelenemez, ertelenemez sözler söylendi. Geciktirilmeden de bu sözlerin gereğinin yerine getirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak Ramazan Bayramı'nı tebrik etti, bayramın İslam alemine hayırlı olması temennisinde bulundu.

KKTC'de bir konser sırasında sahnede rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan sanatçı Volkan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti.