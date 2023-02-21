Son Dakika! Hatay'daki 6.4'lük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Son dakika! Kahramanmaraş merkezli iki depremin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da dün akşam saatlerinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Bazı hasarlı binaların yıkıldığı kenti vuran depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükselirken, 18'i ağır 294 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 şehri etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Hatay'da büyük hasara neden oldu. Şehirde binlerce bina yıkılırken, çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti.

HATAY 6.4 İLE SALLANDI

Depremin şokunu atlatamayan Hatay dün akşam bir kez daha sallandı. Afad, Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 16.74 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

3 DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA

6.4'lük büyük depremden 3 dakika sonra 20.07'de Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Şehirde bazı binaların yıkıldığı belirtildi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Depremde 6 kişi hayatını kaybederken 18'i ağır olmak üzere 294 kişi yaralandı. Üst üste yaşanan depremlerin ardından helikopterle Kahramanmaraş'tan Hatay'a geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son durumu aktardı.

"HASARLI BİNALARA GİRİLMESİ SON DERECE RİSKLİ"

Soylu, "Denizde suyun yükselmesi konulu uyarı Kandilli Rasathanesi'nden hem bize hem de 10'dan fazla ülkeye geçti. Daha sonra bu uyarı geri çekildi. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu akşam artçı depremler 26 defa daha tekrarladı. Riskli binalara girilmemesi gerektiği konusundaki uyarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Girilmemesi gereken binalara girilerek eşya taşınılıyor. Bu son derece riskli." diye konuştu.

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı yaşanıyor. Samandağ ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha meydana geldi.

VATANDAŞLAR BÜYÜK KORKU YAŞADI

İki büyük depremin etkisinden kurtulamayan Hatay'da vatandaşlar büyük korku yaşadı. Depremin çok şiddetli olduğunu belirten vatandaşlar, hızla kaldıkları yerden çıktı.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Depremin etkisiyle Hatay'da enkaz bölgesinde toz bulutu oluştu. Deprem, Hatay'ın yanı sıra Adana, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa gibi çevre illerde de hissedildi.

DEPREM ÇOK SAYIDA ÜLKEDE HİSSEDİLDİ

6.4 büyüklüğündeki deprem Lübnan'da başkent Beyrut başta olmak üzere tüm kentlerde hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar dışarı çıkarak toplanma alanlarına geçti. Hatay merkezli deprem Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.

AMBULANS SESLERİ DUYULDU

15 gündür deprem fırtınasının yaşandığı bölgede son sarsıntılardan sonra ekipleri, sahada inceleme başlattı. Devriye görevinde bulunan ekipler, vatandaşları binaların çevresinden uzaklaşmaları konusunda sürekli uyarılarda bulundu. Bazı bölgelerden ambulans sesleri duyuldu. Uzmanlar ise daha önceki depremlerin bu depremleri tetiklediği yönünde görüş belirtti. Depremlerin bölgede devam edeceği uyarısında da bulunuldu.

"KARAÇAY BARAJI İLE İLGİLİ RİSK YOK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay şunları söyledi: "Karaçay Barajı ile bir söylenti yayıldı. Check ettik ilgili bakanlıklarımız ve kurumlarımız, şu an itibariyle teyit edilen herhangi bir risk olmadığını görmüş bulunuyoruz.

"VATANDAŞLARIN HASARLI BİNALARA GİRMEMELERİNİ RİCA EDİYORUZ"

Bir kez daha vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, bu vesile ile hasarlı binalara girmemelerini özellikle gerek eşya almak veya herhangi bir şeyi kontrol etmek için hasarlı binalarına girmemeleri hususunda özellikle rica ediyoruz, lütfen girmeyin. Kendi sağlığınızı, sevenlerinizi, eşlerinizi, çocuklarınızı, babalarınızı, annelerinizi, milletimizi düşünün.

"PANİK YAPACAĞIMIZ BİR DURUM YOK"

Şu an itibariyle görüşmeler bundan ibaret. Panik yapacağımız bir durum yok. Yeteri kadar ekipmanımız, arama kurtarma elemanlarımız, iş makinalarımız sahada. Herhangi bir sorun olursa güvenlik görevlilerimize veya AFAD'a bildirilirse hemen yardımcı olunacaktır."