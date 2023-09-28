Son dakika: İstanbul'da şiddetli sağanak yağış birçok noktada seli de beraberinde getirdi. Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece su baskınları yaşandı, araçlar göle dönen yolda ilerleyemedi. AKOM merkezinden son durum hakkında bilgi veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İBB ekipleri sahada görev yapıyor, İstanbul'da etkili olan yağış pazartesi gününe kadar devam edecek." dedi.

Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da etkili olan yağış pazartesi gününe kadar devam edecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM merkezinde gazetecilere selle ilgili son durum hakkında bilgi verdi. İmamoğlu, "İBB ekipleri sahada görev yapıyor, İstanbul'da etkili olan yağış pazartesi gününe kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'U SEL VURDU

İstanbul'da gündüz saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış sele neden oldu. Sel sularından en ağır hasarı Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçeleri aldı. Ev ve işyerlerini su basarken, göle dönen yolda araçlar ilerleyemedi. Vatandaşlar alışveriş merkezi gibi alanlarda beklemek zorunda kaldı.

İMAMOĞLU: YAĞIŞ PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) çalışmaları takip eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son durum hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. İmamoğlu, "İBB ekipleri sahada görev yapıyor, İstanbul'da etkili olan yağış pazartesi gününe kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

"METREKAREYE 200 KİLODAN FAZLA YAĞIŞ DÜŞTÜ

İmamoğlu, şunları söyledi: "İBB'nin Afet Koordinasyon Merkezi'nden sizlere sesleniyoruz. Bizi artık anlık, yoğun yağış düşüşleri etkileyecek gibi görünüyor demiştim geçen sefer. Bugün de benzer bir durum yaşıyoruz. Arnavutköy civarına çok yoğun bir yağış düştü. Geçen çok yoğun diye tarif ettiğimiz 2 saatte 125 kiloya yakın yağışın bu sefer 2 saatte 200 kiloyu aşan bir orana yükselmesi yağışın belli bölgelere nasıl yoğun düştüğünün bir göstergesi.

"YOĞUNLUK AZALMIŞ GÖRÜNÜYOR"

Tüm bu yağış miktarlarıyla İstanbul'un Avrupa yakasında etkili bir süreç yaşadık şu anda durağan, yoğunluk azalmış görünüyor.Uzman arkadaşlarımızın ifadesiyle bu gece de sabaha kadar geçişler olabilir ve yine vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Yine buna benzer geçişleri cumartesi geceyi pazar sabahına bağlayan süreçte de yaşayabileceğimiz noktasında uyarılar var.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

"ALT YAPI MÜCADELEMİZ YOĞUN ŞEKİLDE SÜRÜYOR"

Şehrimiz uzun zamandır kuraklıkla boğuşuyor. İklim değişikliğinin ortaya koyduğu bir şekildeki yağışlar kent yaşamını zorluyor. Alt yapı mücadelemiz yoğun şekilde sürüyor. Sanayi bölgesi içinden yoğun göllenme görüntüleri geldi. İstanbul bu konuda alt yapı ile ilgili süreçte eksik kaldı, bu gerçek. 4 yıldır yüzün üzerindeki noktada alt yapı çalışmaları yürütüyoruz.

"3 BİN 430 PERSONEL, BİN 658 ARACIMIZ VAR"

Yağışlarda, karda, dengeli bir alt yapının oluşmasını sağlayıcı projeler geliştiriyoruz, projelerinbir bölümü bitti. 3 bin 430 personel, bin 658 aracımız var. Arkadaşlarımız sahada yoğun biçimde aksiyon alıyorlar.

"EKİPLERİMİZ MAHSUR KALAN VATANDAŞLARIMIZA YARDIM EDİYOR"

Şu an İstanbul'da anlık birikmelerin yarattığı sorunlar hızlıca geçiştirildi, şu an itibariyle bizi rahatsız eden görüntüler yok. Arkadaşlarımız ihbarlarla çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda Arnavutköy'de mahsur kalan 7-8 arkadaşımıza yardım ediyor ekiplerimiz. Vatandaşlarımızdan bizi üzecek haber almadık. Bu akşam tedbirleri en üst seviyede tutacağız. Motosiklet gibi araçlar gördüm. Yağış esnasında hareket etmeyip tedbirli davranmaları gerektiğini düşünüyorum. Valilik ve diğer kamu kuruluşlarıyla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Yarın itibariyle yağışlar pazartesiye kadar sürecek. Yağışların sadece barajlarımızı dolduran, bereketli kavramlarıyla olmasını dileriz. İklim değişikliğinin yağışın, rüzgarın biçimini değiştirdiği bir gerçek."

1 İLE TURUNCU, 15 İLE SARI KODLU UYARI

Son durumu paylaşan AFAD, yaptığı açıklamada şu uyarılarda bulundu: "Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 1 ilimize Turuncu, 15 ilimize ise Sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır. İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Kastamonu, Bartın, Karabük, 28 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Edirne, Çanakkale illerinde yerel kuvvetli, 28 Eylül Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak illerinde yerel kuvvetli, 29 Eylül Cuma öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Kastamonu, Bartın, Karabük) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Turuncu yağış uyarısı verilen İstanbul ilimizdeki vatandaşlarımıza #AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapılmıştır. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."

VALİ GÜL: SU BASMA RİSKİ BULUNAN YERLERİ BOŞALTINIZ

Bir uyarı da İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sevgili İstanbullular, İlimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız."

İşte İstanbul'dan sel görüntüleri: