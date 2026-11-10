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Evlilik Güzeldir dizisinin yeni bölümü Aliağa'daki facia nedeniyle yayınlanmadı

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Evlilik Güzeldir dizisinin yeni bölümü Aliağa'daki facia nedeniyle yayınlanmadı
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TRT 1'in pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan Evlilik Güzeldir dizisi, 9 Kasım'da yeni bölümüyle ekrana gelmedi. Son anda yayın akışından çıkarılan dizinin neden yayınlanmadığı merak konusu olurken, kararın İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşanan ve 16 işçinin hayatını kaybettiği fabrika patlaması nedeniyle alındığı öğrenildi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Evlilik Güzeldir dizisinin 10. bölümünü bekleyen izleyiciler, dün akşam beklenmedik bir değişiklikle karşılaştı. Normal şartlarda pazartesi akşamı yayınlanması planlanan dizi, son dakika kararıyla yayın akışından çıkarıldı.

16 İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ FACİA NEDENİYLE ERTELENDİ

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım Pazartesi günü meydana gelen patlamada 16 işçinin hayatını kaybetmesinin ardından televizyon yayın akışında değişikliğe gidildi. Yaşanan facia nedeniyle Evlilik Güzeldir'in yeni bölümünün yayınlanmaması kararlaştırıldı.

Dizinin senaryo ekibinden bir isim de yeni bölümün yaşanan can kayıpları nedeniyle ertelendiğini duyurdu. TRT 1'de dizinin yerine Gönül Dağı'nın yayın akışına alındığı belirtildi.

EVLİLİK GÜZELDİR'İN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin ertelenen 10. bölümünün hangi tarihte yayınlanacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yayın düzeninin değişmemesi halinde yeni bölümün 16 Kasım Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşması bekleniyor. Ancak kesin yayın tarihi TRT 1'in güncel yayın akışıyla netleşecek.

DİZİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Yeni bölümün yayınlanmaması, dizinin geleceğine ilişkin soruları da beraberinde getirdi. Ancak 9 Kasım'daki yayın değişikliğinin final kararıyla bağlantılı olduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Dizinin bu haftaki bölümünün, Aliağa'daki patlamanın ardından ertelendiği bildirildi.

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