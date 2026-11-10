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Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp

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Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp Haber Videosunu İzle
Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp
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Kurtlar Vadisi dizisinin Memati'si Gürkan Uygun, 86 yaşında hayatını kaybeden babası Bahattin Uygun'u son yolculuğuna uğurladı. Kocaeli'de düzenlenen cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamayan oyuncuyu, dizide Abdülhey karakterine hayat veren Kenan Çoban yalnız bırakmadı. Polat Alemdar rolüyle tanınan Necati Şaşmaz'ın törende yer almaması ise dikkat çekti.

  • Gürkan Uygun ile kardeşi Volkan Uygun'un babası Bahattin Uygun, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle 86 yaşında hayatını kaybetti.
  • Bahattin Uygun'un cenaze töreni Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Kemal Sadi Şirin Camisi'nde düzenlendi ve naaşı Körfez Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
  • Cenazeye Kenan Çoban katılırken, Necati Şaşmaz törende yer almadı.

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gürkan Uygun, baba acısıyla sarsıldı. Ünlü oyuncu ile kardeşi Volkan Uygun'un babası Bahattin Uygun, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle 86 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberin ardından Kocaeli'de düzenlenen cenaze töreninde Gürkan Uygun'un yaşadığı üzüntü dikkat çekerken, eski rol arkadaşlarından birinin törende bulunması, diğerinin ise yer almaması öne çıktı.

BABASINI GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Bahattin Uygun için Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Çamlıtepe Mahallesi'ndeki Kemal Sadi Şirin Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Gürkan Uygun ve kardeşi Volkan Uygun, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Gürkan Uygun, cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Bahattin Uygun'un naaşı, Körfez Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene aile yakınları, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ABDÜLHEY YALNIZ BIRAKMADI, POLAT ALEMDAR GELMEDİ

Cenaze töreninin dikkat çeken isimlerinden biri, Kurtlar Vadisi dizisinde Abdülhey karakterini canlandıran Kenan Çoban oldu. Çoban, yıllarca aynı dizide rol aldığı Gürkan Uygun'u en acı günlerinden birinde yalnız bırakmayarak cenazeye katıldı.

NECATİ ŞAŞMAZ CENAZEYE KATILMADI

Dizinin başrolünde Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz'ın ise törende bulunmaması dikkat çekti. Kurtlar Vadisi'nde uzun yıllar birlikte kamera karşısına geçen Şaşmaz ve Uygun'un hayranları tarafından yakından tanınan dostlukları nedeniyle, ünlü oyuncunun cenazeye katılmaması haberin öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.

Kaynak: Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
ARSLANOĞLU Hakan:Kötü gün gelir geçer yanında kim vardı kim yoktu o akıldan gitmez hep kalır.
Tüm yorumlar (8)
Bu haber 31 sitede yayınlandı.
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Bu bir tarih videosu mu? Görüntüleri izleyenler ikiye bölündü
Haberler.com
2000

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:★ Okurların en beğendiği

Kötü gün gelir geçer yanında kim vardı kim yoktu o akıldan gitmez hep kalır.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıEyyüp Akdoğan:

Adamın işi gücü vardır, belki şehir dışında mazereti vardır. Böyle bir başlığı neye dayanarak atıyorsunuz birde haberci olacaksınız

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıokanptc:

bütün konsey öldü hangisine gittiki kibir abideleri şasmaz kardeşler

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıEkSeS YAV:

Gelenleri değilde, gelmeyenleri niye HABER ediyorsunuz? Diziyi özleyenler youtubedan bakabilir!

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıAtakan Mercan:

Her dizi oyuncusu kanki olacak diye bi kaide mi var?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2

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