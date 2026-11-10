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Galatasaray'a çifte şok! Osimhen ve Leao'dan kötü haber

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Galatasaray'a çifte şok! Osimhen ve Leao'dan kötü haber Haber Videosunu İzle
Galatasaray'a çifte şok! Osimhen ve Leao'dan kötü haber
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Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle sahalardan uzak kalan Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun dönüş sürelerinin uzayabileceği öne sürüldü. Dizinden ameliyat edilen Osimhen'in Samsunspor, Aston Villa ve Beşiktaş maçlarında forma giyemeyeceği belirtilirken, Leao'nun ise 5-6 hafta sahalardan uzak kalabileceği iddia edildi. Portekizli yıldızın 6 kritik karşılaşmayı kaçırması bekleniyor.

  • Victor Osimhen, diz operasyonu sonrası Samsunspor, Aston Villa ve Beşiktaş maçlarında forma giyemeyecek; iyileşme planlaması 10 gün sonra yapılacak.
  • Sağ üst arka adalesinde ileri derece zorlanma ve kanama tespit edilen Rafael Leao'nun sahalara dönüşü 5-6 haftayı bulabilir.
  • Leao'nun Samsunspor, Aston Villa, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, AEK ve Eyüpspor maçları olmak üzere 6 karşılaşmayı kaçırması bekleniyor.

Galatasaray'da sakatlık sorunları teknik heyetin planlarını etkilemeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların hücum hattındaki iki önemli ismi Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun iyileşme süreçlerine ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Türkiye gazetesinin haberine göre iki yıldızın da sahalara dönüşü ilk tahminlerden daha uzun sürebilir.

OSIMHEN BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE DE YOK

Dizinden geçirdiği operasyonun ardından tedavisine hastanede devam edilen Victor Osimhen'in sahalara dönüşünün gecikeceği belirtildi. Nijeryalı golcünün Süper Lig'deki Samsunspor karşılaşmasının yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Aston Villa mücadelesinde ve Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceği aktarıldı.

Osimhen'in iyileşme sürecine ilişkin kesin planlamanın ise 10 gün sonra yapılacağı ifade edildi. Yıldız futbolcunun bu süreçteki sağlık durumuna göre sahalara dönüş tarihi netleşecek.

LEAO'NUN SAKATLIĞI BEKLENENDEN UZUN SÜRECEK

Galatasaray'da bir diğer kötü haber Rafael Leao'dan geldi. Sağ üst arka adalesinde ileri derece zorlanma ve kanama tespit edilen Portekizli futbolcu için başlangıçta yaklaşık bir aylık tedavi süresi öngörülüyordu. Ancak son değerlendirmelere göre Leao'nun sahalara dönüşünün 5-6 haftayı bulabileceği öne sürüldü.

Portekizli yıldızın bir aylık tedavi sürecinin ardından yaklaşık bir hafta boyunca güçlendirme çalışmaları yapacağı ve bu çalışmalar tamamlanmadan takımla maçlara çıkmasının beklenmediği belirtildi.

LEAO TAM 6 MAÇI KAÇIRACAK

Sakatlığının uzaması halinde Rafael Leao'nun Galatasaray'ın önündeki 6 karşılaşmada forma giyemeyeceği ifade edildi. Portekizli futbolcunun Samsunspor, Aston Villa, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, AEK ve Eyüpspor maçlarında takımını yalnız bırakması bekleniyor.

HÜCUM HATTINDA İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Osimhen ve Leao'nun aynı dönemde sahalardan uzak kalacak olması, Galatasaray'ın hücum hattındaki seçeneklerini daraltacak. Özellikle Aston Villa karşılaşması ve Beşiktaş derbisi öncesinde iki yıldızın durumunun netleşmesi beklenirken, teknik heyetin mevcut oyuncular üzerinden yeni bir hücum planı oluşturması gerekecek. Sarı-kırmızılılarda iki futbolcunun da dönüş tarihleriyle ilgili henüz kesinleşmiş bir takvim bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAzad Askan:

Em büyük AMEDSPOR

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