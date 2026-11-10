Vergi dairesinde görülmemiş protesto! Kıyafetlerini çıkarıp...

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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde düğün salonu işletmeciliği yapan Mehmet Hamurcu, vergi dairesi önünde dikkat çeken bir protestoya imza attı. Esnaflık yaparken yaşadığı sıkıntılardan bunaldığını belirten Hamurcu, kıyafetlerini çıkararak tepkisini gösterdi.

"PANTOLONUMA KADAR VERDİM, GİDİYORUM"

Protesto sırasında yaşananları cep telefonuyla kaydeden Hamurcu, "Burada beni soydular, pantolonuma kadar verdim gidiyorum" ifadelerini kullandı. Yaşadığı sıkıntılara isyan eden işletmeci, tepkisini dile getirdiği görüntülerde esnaflığı sürdürmekte zorlandığını anlattı.

"YETER ARTIK, BIKTIM"

Yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle başka işlere yönelmeyi düşündüğünü belirten Hamurcu, "Her şeyimi verdim, esnaflıkla bir yere varamayacaksak artık gidip başka işler yapalım. Yeter artık, bıktım" sözleriyle içinde bulunduğu duruma tepki gösterdi.

Kaynak: Haberler.com