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Vergi dairesinde görülmemiş protesto! Kıyafetlerini çıkarıp...

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Vergi dairesinde görülmemiş protesto! Kıyafetlerini çıkarıp... Haber Videosunu İzle
Vergi dairesinde görülmemiş protesto! Kıyafetlerini çıkarıp...
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Gaziantep'te düğün salonu işleten Mehmet Hamurcu, yaşadığı ekonomik sıkıntılara tepki göstermek için vergi dairesi önünde kıyafetlerini çıkardı. O anları cep telefonuyla kaydeden Hamurcu, "Her şeyimi verdim. Yeter artık, bıktım" diyerek isyan etti.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde düğün salonu işletmeciliği yapan Mehmet Hamurcu, vergi dairesi önünde dikkat çeken bir protestoya imza attı. Esnaflık yaparken yaşadığı sıkıntılardan bunaldığını belirten Hamurcu, kıyafetlerini çıkararak tepkisini gösterdi.

"PANTOLONUMA KADAR VERDİM, GİDİYORUM"

Protesto sırasında yaşananları cep telefonuyla kaydeden Hamurcu, "Burada beni soydular, pantolonuma kadar verdim gidiyorum" ifadelerini kullandı. Yaşadığı sıkıntılara isyan eden işletmeci, tepkisini dile getirdiği görüntülerde esnaflığı sürdürmekte zorlandığını anlattı.

"YETER ARTIK, BIKTIM"

Yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle başka işlere yönelmeyi düşündüğünü belirten Hamurcu, "Her şeyimi verdim, esnaflıkla bir yere varamayacaksak artık gidip başka işler yapalım. Yeter artık, bıktım" sözleriyle içinde bulunduğu duruma tepki gösterdi.

Kaynak: Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
zzq8rmtvxv:sadece bu kardeşimizin değil hepimizin isyanı maalesef yakında durumlar iyice kötü olacak sonra bu insanları kimse tutamayacak bilmiyorum yukardakiler işin…
Tüm yorumlar (11)
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıMuhammed Fatih Buğrul:

Bizimkiler utanmaz perdenin arkasında gene hata yapar gene beş sene daha anasını laciverte boyar

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıTaner Avcı:

biz o hatayı 25 seneden önce yapıyorduk

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme4
Haber YorumlarıMuhammed Fatih Buğrul:

Taner seni tebrikler ederim sen avcısın ama millet koyundur bu ülkede bu ülkede bu ülkede bu ülkede eksiler artıları geçmiş hem de çok geçmiş artı var ama eksiler o kadar geçmiş ki artıları hiçbir şekilde o artılar göze gelmiyor hep eksiler göze geliyor kör değiliz her şeyi görüyoruz her şeyi biliyoruz ama eksiler artıları geçmiş kardeşim anlayın artık savunmayın savunmayın

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
Haber Yorumlarızzq8rmtvxv:★ Okurların en beğendiği

sadece bu kardeşimizin değil hepimizin isyanı maalesef yakında durumlar iyice kötü olacak sonra bu insanları kimse tutamayacak bilmiyorum yukardakiler işin farkında mı ama halktan koptukları için çokta farkında olduklarını sanmıyorum allah hepimizin sonunu hayr etsin AMİN

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
Haber YorumlarıEyüp sabri Tuncer:

Bence Ak parti acilen insanları rahatlatmalı kardeşlik için huzur için Genel Af çıksın önce insanları bir rahatlatın yoksa cinnetler bitecek gibi deil sahada iyice artıyor

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Haber Yorumlarımuratcil717:

genel affa nasıl geldin anlamadım adam isyan ediyor sen af diliyorsun anlaşılan mahkum var beklediğin

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Haber Yorumlarıcuneytbatu7234:

yaw kardeşim bu daha ne gerçekten watandaşım evine ekmek alamıyor herkesin pisikolaji altüst durumdaa nereye gidiyor bu memleket

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Haber Yorumlarımw9f5jdtdy:

kazancını düzenli kullanmamışsa, vergi zamanı geldiğinde isyan etme hakkı yoktur.

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