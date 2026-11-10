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Yüzük töreninde tepsiye para yağdı! Hoca dayanamadı

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Yüzük töreninde tepsiye para yağdı! Hoca dayanamadı Haber Videosunu İzle
Yüzük töreninde tepsiye para yağdı! Hoca dayanamadı
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Bir çiftin yüzük takma töreninde davetlilerin tepsiye para atması ilginç anlara sahne oldu. Dua eden hoca, para atılmasına tepki göstererek "Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm ama bu israftır, böyle bir şey yapmayın" dedi. Davetlilerden birinin "Hocam, karışma!" yanıtı ise dikkat çekti.

Bir çiftin yüzük takma töreninde yaşananlar şaşkınlık yarattı. Tören sırasında davetlilerin yüzük tepsisine para atmaya başlaması üzerine dua eden hoca duruma müdahale etti. Yapılanın israf olduğunu söyleyen hoca, davetlilerden para atmayı bırakmalarını istedi.

HOCA DAYANAMADI: TAMAM YETER!

Tepsiye para atılmaya devam edilmesi üzerine hoca, "Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm ama bu israftır, böyle bir şey yapmayın" diyerek uyarıda bulundu. Ardından "Maşallah, maşallah, tamam yeter!" sözleriyle davetlileri durdurmaya çalıştı.

DAVETLİDEN HOCAYA: KARIŞMA!

Hocanın uyarısına davetlilerden biri "Hocam, karışma!" diyerek karşılık verdi. Yüzük takma töreninde hoca ile davetli arasında yaşanan bu diyalog, törenin en dikkat çekici anı oldu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTacettin Suer:

Sosyal medyada paylaşırlar şimdi. ( Yüzük törenimizde tepsiye ne kadar para atılmıştır sizce ) diye.

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Haber YorumlarıKaya bilir:

utanmazlar

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Haber YorumlarıKaya bilir:

utanmazlar.

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