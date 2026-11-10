Yüzük töreninde tepsiye para yağdı! Hoca dayanamadı

Bir çiftin yüzük takma töreninde yaşananlar şaşkınlık yarattı. Tören sırasında davetlilerin yüzük tepsisine para atmaya başlaması üzerine dua eden hoca duruma müdahale etti. Yapılanın israf olduğunu söyleyen hoca, davetlilerden para atmayı bırakmalarını istedi.

HOCA DAYANAMADI: TAMAM YETER!

Tepsiye para atılmaya devam edilmesi üzerine hoca, "Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm ama bu israftır, böyle bir şey yapmayın" diyerek uyarıda bulundu. Ardından "Maşallah, maşallah, tamam yeter!" sözleriyle davetlileri durdurmaya çalıştı.

DAVETLİDEN HOCAYA: KARIŞMA!

Hocanın uyarısına davetlilerden biri "Hocam, karışma!" diyerek karşılık verdi. Yüzük takma töreninde hoca ile davetli arasında yaşanan bu diyalog, törenin en dikkat çekici anı oldu.

Kaynak: Haberler.com