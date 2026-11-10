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Yasa dışı bahis geliri sanal hediyelerle aklanmaya çalışılmış, 8 ilde 11 zanlı yakalandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında, yasa dışı bahis ve diğer suç gelirlerinin TikTok fenomenlerine gönderilen sanal hediyelerle aklanmaya çalışıldığı belirlendi. 8 ilde düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı, 3 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen gelirlerin TikTok fenomenlerine gönderilen sanal hediyeler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanırken, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 7258 Sayılı Kanun'a Muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik soruşturma kapsamında Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde, yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen gelirlerin TikTok isimli sosyal medya platformunda canlı yayın yapan sosyal medya fenomenleri aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Şüphelilerin, yayıncılara bağış adı altında yüksek maddi değere sahip sanal hediyeler gönderdiği, söz konusu hediyelerin yayıncılar tarafından uygulama üzerinden hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Belirli bir komisyon kesintisinin ardından kalan tutarların ise nakit veya banka havalesi yoluyla şüphelilere geri verildiği ortaya çıkarıldı.

6 yıllık para hareketi 1,9 milyar lirayı aştı

Soruşturma kapsamında 14 şüphelinin son 6 yıla ait Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinde inceleme yapıldı. İncelemelerde şüphelilere ait toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 lira 98 kuruş tutarında para hareketi bulunduğu belirlendi.

Öte yandan, suç gelirleriyle kuyumculardan ziynet eşyası satın alındığı, bu yöntemle söz konusu gelirlerin finansal sisteme sokulmaya ve yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı tespit edildi.

8 ilde eş zamanlı operasyon

Elde edilen deliller doğrultusunda 10 Kasım tarihinde Ankara, Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkari'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanırken, firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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