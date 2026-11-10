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Silivri'de 31 yıl 6 ay hapis cezalı firari, dolabın arkasındaki gizli bölmede yakalandı! Polisten saklanmak için özel yaptırmış

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Silivri'de 31 yıl 6 ay hapis cezalı firari, dolabın arkasındaki gizli bölmede yakalandı! Polisten saklanmak için özel yaptırmış Haber Videosunu İzle
Silivri'de 31 yıl 6 ay hapis cezalı firari, dolabın arkasındaki gizli bölmede yakalandı! Polisten saklanmak için özel yaptırmış
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İstanbul Silivri'de dolandırıcılık ve hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 13 ayrı dosyadan aranan F.D. (51), saklandığı evde yakalandı. İlk baskında hükümlüyü bulamayan polis, evdeki incelemede dolabın arkasında gizli bölme tespit etti. Dolabın polisten saklanmak için özel yaptırıldığı belirlenen F.D. adliyeye sevk edildi.

  • Hakkında 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 13 ayrı aranma kaydı bulunan F.D. (51), Silivri'de bir evde yakalandı.
  • F.D., polisten saklanmak için özel yaptırdığı dolabın arkasındaki gizli bölmede bulundu.
  • F.D.'nin cezası dolandırıcılık ve hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan kaynaklanıyor; işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da hakkında 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 13 ayrı aranma kaydı olan F.D. (51), Silivri'de saklandığı evde özel olarak yaptırdığı dolabın arkasındaki gizli bölmede yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, hakkında 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D.'nin Silivri'de bir evde saklandığı belirlendi.

DOLABI ÇEKİNCE KARŞILARINDA BULDULAR

Polis ekipleri eve düzenledikleri baskında ilk etapta F.D.'yi bulamadı. Evde yapılan incelemede, bir dolabın arkasında gizli bölme olduğu tespit edildi. Dolabı yerinden çeken polis ekipleri, aradıkları F.D. ile karşılaştı. Firari hükümlünün, polisten saklanmak amacıyla dolabı özel olarak yaptırdığı belirlendi.

13 AYRI DOSYADAN ARANIYORDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne götürülen F.D. hakkında dolandırıcılık ve hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 13 ayrı dosyadan arandığı belirlendi. Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan F.D., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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