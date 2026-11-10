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İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızı Melek Zübeyde'nin son hali

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İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızı Melek Zübeyde'nin son hali
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Türk müziğinin usta ismi İbrahim Tatlıses ile Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Perihan Savaş'ın kızı Melek Zübeyde Tatlıses, son haliyle dikkat çekti. Gözlerden uzak bir yaşam süren Melek Zübeyde'nin doğum gününü annesi Perihan Savaş duygusal bir mesajla kutladı

  • Perihan Savaş, İbrahim Tatlıses ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melek Zübeyde Tatlıses'in doğum gününü sosyal medya paylaşımıyla kutladı.
  • Melek Zübeyde Tatlıses, anne ve babasının şöhretine rağmen magazin dünyasından uzak bir hayat sürüyor.
  • Doğum günü için paylaşılan fotoğraflarda Melek Zübeyde'nin annesi Perihan Savaş'a benzerliği öne çıktı.

Türk sinemasının sevilen isimlerinden Perihan Savaş, İbrahim Tatlıses ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melek Zübeyde Tatlıses'in doğum gününü kutladı. Usta oyuncu, kızının yeni yaşını özel bir paylaşımla kutlarken kullandığı sevgi dolu ifadelerle dikkat çekti.

"AİLEMİZİN EN BÜYÜK ŞANSISIN"

Perihan Savaş, kızının doğum günü için yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İlk göz ağrım, bir tanem... Sen benim kolum kanadım, ailemizin en büyük şansısın. İyi ki varsın meleğim. İyi ki doğdun. Yeni yaşın sana gönlünden geçenleri getirsin."

ANNESİNE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü anne ve babasının aksine magazin dünyasından uzak bir hayat sürmeyi tercih eden Melek Zübeyde Tatlıses, son görüntüsüyle de dikkat çekti. Melek Zübeyde'nin özellikle annesi Perihan Savaş'a olan benzerliği öne çıkarken, doğum günü vesilesiyle paylaşılan fotoğrafları da ilgi gördü.

İKİ ÜNLÜ İSMİN KIZI

Türk müziğinin "İmparator" lakaplı sanatçısı İbrahim Tatlıses ile oyuncu Perihan Savaş'ın kızı olan Melek Zübeyde, anne ve babasının şöhretine rağmen göz önünde yaşamamayı tercih ediyor. 

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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

eee ne yapalım ? bu haber mi şimdi?

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Haber Yorumlarıabbas dursun:

bu dünyaya iptahimin kızı olarak doğsaydım asmıştım kendimi çoktan Allahım bu nasıl bir ceza diye

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